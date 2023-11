Puente (PSOE) insiste en que Feijóo tiene un problema de "falta de aceptación de las reglas del juego democrático"

Asevera que no entiende "el drama" de que la amnistía "vaya a quebrar España"

El diputado nacional y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha insistido este lunes en que a su juicio el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene un problema de "falta de aceptación de las reglas del juego democrático" tras sus sucesivas reclamaciones al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, para que convoque elecciones generales.

Así lo ha recalcado Puente este lunes tras participar en la presentación de las II Jornadas de cine documental sobre memoria histórica en Valladolid, donde ha respondido además a diversas cuestiones relacionadas con el acuerdo con los independentistas catalanes para la investidura de Sánchez y las manifestaciones convocadas este domingo por el PP en todas las capitales de provincia.

Ante la nueva reclamación de convocatoria de elecciones generales por parte del líder 'popular', Puente ha recordado que en el debate de la sesión de investidura de Núñez Feijóo él ya dijo que "tiene un problema democrático serio y es que le cuesta mucho aceptar los resultados electorales cuando no le favorece".

Y en estas últimas declaraciones del presidente del PP cree que se observa eso, porque ha interpretado que cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales después de los resultados de las municipales y autonómicas hizo "lo que le venía reclamando Feijóo durante muchos meses, que es convocar elecciones".

A juicio de Puente, Sánchez "tuvo el arrojo y al día siguiente de las municipales convocaron las elecciones generales las elecciones generales", que se celebraron con "una altísima participación", el resultado fue el que ahora ha propiciado el acuerdo de investidura y ahora, Feijóo "tres meses después vuelve a pedir elecciones".

Por ello, entiende que se trata de "un problema de falta de aceptación democrática de la reglas del juego de los resultados electorales" cuando "obviamente no le favorecen".

Pero ha reflexionado las urnas "te pueden dar la razón o pueden no dártela" y ha recordado que a él mismo en mayo no se la dieron y recalca que así lo reconoció en la noche de las elecciones, cuando apunta que dijo que no iba a decir que había "ganado" porque no iba a poder gobernar en el Ayuntamiento de Valladolid, como así sucedió.

MANIFESTACIONES

En cuanto a las concentraciones convocadas por el PP y Vox este domingo, Puente ha subrayado que no tiene mucho que decir ante unas manifestaciones que se "producen de manera pacífica en un país en democracia".

Eso sí, ha aseverado que no entiende "el drama y la exageración" de que ésto, en referencia al acuerdo que implica la amnistía de políticos catalanes por acciones relacionadas con el procés de independencia, "vaya a quebrar España".

En su opinión, ha subrayado, considera que "esto puede ayudar precisamente a que España se recomponga" y de hecho ha reflexionado que no entiende esas "estrategias de confrontación", pues cree que funcionan "mucho mejor las estrategias de distensión".

El diputado vallisoletano se ha referido a ese acuerdo para la amnistía y ha apuntado, en primer lugar, que no lo ve "comparable" al de 1977 en los aspectos de su duración, ya que aquel atendía a todo el período de la Guerra Civil y la Dictadura, ni a la gravedad de los hechos, pues inlcuía delitos de lesa humanidad.

Pero sí que ve "un elemento común" que es que ambos se han hecho, en su opinión, "por un interés superior". La del 77 "sentó las bases de la que conocemos como transición democrática" y esta "pretende recomponer definitivamente una situación que se desbocó en el año 2017 en Cataluña".

Ahora, recalca, se trata de que "se cierre ese capítulo y vayamos a la situación de normalidad democrática absoluta"."PREMATURO" HABLAR DE "FAVORITISMO DE CATALUÑA"

En relación a los acuerdos de índole económica y tributaria, Puente considera "prematuro" hablar de que "va haber un favoritismo hacia Cataluña que va a perjudicar los intereses de otros territorios" y aboga por esperar a que se concreten los acuerdos e incluso ha dado por hecho que se convocará una Conferencia de Presidentes.

Además, ha advertido de que existen "otras cosas que pueden servir para equilibrar la balanza", como medidas para la industrialización, la aplicación de fondos europeos, que a su juicio pueden "compensar las diferencias de renta que hay entre las comunidades".

En cualquier caso, ha reflexionado que las diferencias de renta entre "la España más rica y la España más pobre se han mantenido", algo que ve como "una asignatura pendiente" en la democracia en los últimos 45 años.

Con todo ello se llega al debate de investidura convocado para este miércoles, 15 de noviembre y fecha del cumpleaños del propio Puente, en el que ha reconocido que el papel de federaciones socialistas como la de Castilla y León será reducido y en el que ha confirmado que él no intervendrá ya que por parte del PSOE, además del candidato a la presidencia tomará la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario, Patxi López.