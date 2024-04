Puente insiste en que el término geriatrización que usó para la región "puede doler, pero no ofender"

Recuerda unas líneas de Machado para reclamar que "no puede dejarse gobernar indefinidamente por los señoritos de siempre"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha hecho este martes junto al monolito de homenaje a los Comuneros en Villalar (Valladolid)"apología de la memoria" y "frente a los que siempre han cabalgado sobre la inercia de los vencedores", al tiempo que ha insistido en la crítica a la Junta de Castilla y León con el término "geriatrización" de la comunidad, algo que entiende que "puede doler, pero nunca ofender".

Así lo ha recalcado Puente este martes durante su discurso en el Día de la fiesta de Castilla y León en el acto denominado 'Canto a la Esperanza', organizado por el Ayuntamiento de Villalar y que ha contado también con la entrega de cuatro coronas de flores en homenaje, junto al monolito que recuerda a los líderes comuneros Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. y María de Pacheco.

En su intervención, el ministro y exalcalde socialista de Valladolid ha tenido varias referencias a personalidades que han escrito sobre Castilla y sus gentes, como Manuel Azaña o Antonio Machado, que hablaba del castellano como "un pueblo de señores que siempre ha despreciado al señorito".

Posteriormente ha hilado este término para enfatizar que como un "pueblo de señores no puede dejarse gobernar indefinidamente por los señoritos de siempre" y ha recordado que mientras algunos quieren "ampliar derechos", otros "tratan de restringirlos, especialmente a las mujeres".

El ministro ha vuelto a referirse a la crítica que hizo hace unos meses al Gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, a quienes acusaba de contribuir a convertir la comunidad en un "geriátrico a cielo abierto", un término en el que se ha reafirmado. "Este canto a la esperanza ha de servir de homenaje a la Castilla comunera pero también de reivindicación de una tierra a la que no se ofende por decir que está siendo convertida por quienes la gobiernan en un geriátrico a cielo abierto", ha señalado.

Puente ha defendido que plantea esta crítica "fruto del amor a sus gentes" y ha recordado que "proviene de uno más de los que aquí han nacido", por lo que considera que "puede doler, pero lo que nunca puede es ofender".

Según el ministro de Transportes, "sí está en nuestras manos revertir esta agonía", pero matiza que para ello "no basta con decir que no queremos que nuestros pueblos se mueran", sino que hay que garantizar que los campos, los pueblos y las ciudades acojan "nuevas iniciativas". "El respeto a nuestras tradiciones no debe impedirnos abrir los brazos de par en par a la innovación", ha añadido.

El ministro también ha repasado la historia de España y de Castilla, con una mención a la dictadura que, ha lamentado, "redujo el solar de la patria a un páramo de militares y caciques", algo que "ya no existe" pero que advierte de que "algunos quieren resucitar".

Sobre esas fuerzas, ha señalado que "se valen de una democracia en la que no creen" y que les sirve para cogobernar comunidades "cuya autonomía quieren liquidar". Por ello, ha defendido "un canto de esperanza y de enaltecimiento de los valores de igualdad de libertad y de autogobierno que han moldeado" y "un homenaje a las llamas comuneras que aquí tardaron en volver a crepitar pero que llevaron la luz de su fuego a los movimientos democratizadores" en muchos lugares europeos.

En ese punto ha añadido la reivindicación del "derecho a la apelación en las causas judiciales" que tiene "aquí su origen" y por ello ha aprovechado para "hacer una apología de la memoria histórica frente a los que siempre han cabalgado sobre la inercia de los vencedores".

Parte de esa memoria, ha recordado, sigue enterrada "en las cunetas y en las tapias de los cementerios" y ha censurado que algunos "objetan contra ella y contra su ley" porque les acusa de no querer que se mire "de frente al pasado" para "tener un futuro digno"."Sin memoria no existimos y quizá sin responsabilidad no merezcamos existir", ha subrayado el exalcalde de la capital vallisoletana, quien ha recalcado que ha asistido "todos los años" a la campa de Villalar desde que tenía "nueve años"."La memoria que tenemos se proclama en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León", ha enfatizado, aunque ha reconocido que "en cierto modo es la memoria de los perdedores porque, como se afirma en su preámbulo, si en Villalar la suerte de las armas fue adversa a los Comuneros, no ocurrió así con sus ideales que pueden ser considerados precursores de las grandes revoluciones liberales europeas".

LÍDERES SINDICALES.

En el acto de homenaje celebrado en la plaza de España de Villalar han participado otros representantes políticos y sindicales que han querido depositar las coronas en recuerdo a los Comuneros, como la directora general de Protección Civil en el Gobierno de España, la soriana Virginia Barcones; el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, el propio alcalde de Villalar, el independiente Luis Alonso Laguna, y los líderes sindicales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés.

Temprano ha recordado el factor "reivindicativo" de este día, y más después de "muchos años de gobierno del Partido Popular, de la ultraderecha", a quienes ha acusado que querer "quitar derechos y libertades", por ello ha querido demostrar que ellos van a estar "en frente" en Villalar.

Por su parte, Vicente Andrés, ha repasado tres acontecimientos históricos en Villalar en los que considera que la unión del pueblo se acaba imponiendo a los gobernantes, como la propia batalla en la que fueron derrotados los Comuneros, la instauración de la fiesta tras la muerte de Franco y el actual "ataque" a esta celebración por parte de la Junta de Castilla y León.