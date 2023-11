"Queremos concienciar a la sociedad"

El sector agroalimentario debe comunicar a la sociedad la importancia de los productores de alimentos, quienes se enfrentan a numerosas dificultades que complican su labor. En este contexto, Ricardo Migueláñez, Director General de Agrifood Comunicación, presenta la iniciativa "Si yo no produzco, tú no consumes", en colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de España. La campaña revela la trascendencia de comprender y valorar el trabajo conjunto de los sectores productivos para garantizar el abastecimiento alimentario en todo el país

-¿En qué consiste la iniciativa?

Desde Agrifood Comunicación, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de España, hemos lanzado un proyecto colaborativo de comunicación con el que buscamos la participación de todos los actores del sector alimentario y sus componentes. Nuestro objetivo es presentar a la sociedad la realidad de los productores, así como la complejidad de la cadena agroalimentaria, para que el consumidor tenga acceso a productos seguros, de calidad, en cantidad y a precios razonables.

-¿Quiénes forman parte de esa cooperativa?

La mayoría de las empresas en la cadena agroalimentaria son micro y pequeñas empresas, muchas de ellas cooperativas, que carecen de la capacidad para comunicar eficazmente todo el proceso de producción de alimentos. A través de diferentes seminarios, tanto grandes como pequeñas empresas podrán proponer acciones para hacer valer su labor. Es un proyecto en el que toda la cadena debe estar presente para que se conozcan, sin excepciones, los pasos realizados desde la concepción del producto hasta su llegada a las mesas de los consumidores.

-¿Hay algún aspecto especialmente demandado por los productores?

Existe una gran preocupación por la escasez de agua, que genera pérdidas importantes de productos, ya que es esencial para elaborar alimentos. Los productores no consumen agua, sino que la utilizan para generar sus productos. Por ello, continúan demandando agua para regar sus campos, abastecer a sus animales y así producir alimentos.

-¿Qué tipo de acciones se han llevado a cabo o están previstas?

La iniciativa se lanzó coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, desplegando una gran lona en Madrid para atraer la atención de la población urbana, que puede no estar al tanto de la situación en las áreas rurales y pesqueras. Además, el próximo 20 de noviembre, se organizará una jornada online titulada "Alimentos sostenibles a precios razonables", con el objetivo de ayudar a los consumidores a entender la verdadera situación del sector alimentario.

"Los productores demandan agua como bien para regar sus campos, abastecer a sus animales y producir alimentos"

-¿Cuál es el alcance?

A través de campañas conjuntas, buscamos llegar a la sociedad utilizando los medios de comunicación disponibles. En la página web Si yo no produzco, tú no comes se encuentra toda la información sobre la campaña, con la opción de realizar consultas y donaciones. Además, la actividad se desarrollará tanto en la península como en las Islas Baleares, fomentando la cooperatividad de todos los eslabones para reclamar ayudas y concienciar al mayor número de personas posible sobre la situación. Queremos aprovechar las dificultades de los productores de alimentos para concienciar a la sociedad.

-¿Cuánto tiempo está previsto que dure la campaña?

Buscamos cubrir el mayor número de acciones para contar la realidad al medio urbano y que la sociedad destaque la necesaria labor de los productores de alimentos. De ahí que hasta el próximo año 2024, tengamos planificadas diversas iniciativas que abarcan distintas temáticas del sector alimenticio.

-¿Hay alguna meta fijada que le gustaría destacar o mensaje que lanzar a la sociedad?

Nuestra meta es que los productores continúen su labor de producir alimentos en las mejores condiciones posibles, y que todos tengamos acceso a sus servicios en nuestras casas siempre que los necesitamos. Todo de la mano de un proyecto integrativo donde todas las partes aporten su voluntad de mejorar la situación. Asimismo, le damos importancia a que la iniciativa sea un proyecto de todos y para todos. Juntos somos más fuertes. Es la única manera de poder llegar a toda la sociedad y transmitir nuestro mensaje.