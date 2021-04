Rancheras para una reforma del reglamento del Parlamento

Juan Bueno, parlamentario del PP, lamentaba desde la tribuna que en el debate sobre la reforma del reglamento de la Cámara se hayan “rozado” los insultos. No los hubo en la tribuna, aunque las intervenciones de los diputados no adscritos han sido más enérgicas de lo que acostumbran. Angela Aguilera, Ignacio Molina y Teresa Rodríguez han hecho de portavoces de un grupo que, en lo formal, no existe. Y ha sido la ex líder de Podemos y ex presidenta de Adelante Andalucía quien ha invocado esos insultos, aunque sólo los iniciados en la carrera de Paquita la del Barrio captaron la indirecta.

El tema más conocido de esta cantante mexicana de rancheras lleva por título Rata de dos patas y en él dedica epítetos tan simpáticos como “rata inmunda”, “serpiente ponzoñosa” o “hiena del infierno”. Rodríguez tiró de oxímoron y, tras mencionar a Paquita, ha obviado sus letras y ha optado por otra mexicana, Chavela Vargas, para desear “que les vaya bonito” a sus ex compañeros de coalición. No sin antes recordarles que “han vendido su alma al fascismo” en el penúltimo capítulo de una ruptura que estalló el pasado noviembre, cuando IU y Podemos expulsaron a la política gaditana y sus afines de la confluencia utilizando para ello el pacto antitransfuguismo que este miércoles ha quedado incluido en el reglamento del Parlamento andaluz en el debate más tenso de los últimos meses.

“Hasta aquí hemos llegado”, espetó Rodríguez, que subió a la tribuna para defender, en dos minutos, las enmiendas a una remodelación legislativa que la deja sin capacidad para presentar, por ejemplo, proposiciones de ley. Ignacio Molina, en una rueda de prensa previa al Pleno, anunció que los no adscritos habían registrado tres propuestas legislativas antes de perder este derecho.

La reforma aprobada con el apoyo de PSOE, PP, Cs y Adelante, impedirá que, como hasta ahora, estos diputados sin grupo puedan registrar leyes, pero también que los diputados de IU cambien el nombre a su grupo “usurpado” por el de Unidas Podemos por Andalucía. La reforma también permite que el grupo de la izquierda recupere los ingresos propios de un equipo de 17 diputados, ya que la reforma está pensada para penalizar al máximo los derechos de los diputados tránsfugas .

El debate que gira sobre esto es la propia definición de tránsfuga, que va asociada a la “traición” al partido o coalición que colocó a los diputados en las listas que les dieron a éstos sus actas. Vox –que se abstuvo– y los no adscritos afectados por la remodelación recordaron el informe de los letrados que aludió a la “inconstitucionalidad” de la reforma. Esta coincidencia provocó la incredulidad de Angela Aguilera, que desde su escaño se sorprendía de coincidir con la parlamentaria de Vox Angela Mulas.

Rodríguez, por su parte, recordó que pedirá al Constitucional por el nuevo reglamento, pero no se prevé que el Alto Tribunal se pronuncie antes de que se convoquen unas elecciones autonómicas en las que habrá, según la gaditana, “tres izquierdas: dos con centro en Madrid [PSOE y UP] y una de obediencia andaluza”. Confirmó así Rodríguez que sus aliados acudirán a las urnas, aunque todavía no está claro el nombre.

El debate sobre la reforma del reglamento del Parlamento se sustentó justo después de la elección de José Luis Muñoz como senador autonómico a propuesta de Ciudadanos, en sustitución de Fran Hervías, quien dejó el escaño en la Cámara Alta para irse al PP. La situación en Murcia, donde tres tránsfugas naranjas han permitido al popular Fernando López Miras seguir gobernando, planeó sobre el plenario, pero la implosión de la izquierda evitó que el resto de grupos se mancharan demasiado las manos en el debate de ayer .

“Lo peor de todo esto es la imagen lamentable que proyecta la izquierda, el desánimo que proyectamos a nuestros votantes”, espetó la ex dirigente morada. “Ahora, justo cuando más se necesitaba la unidad de la izquierda, cuando más cómodo se siente Juanma Moreno en su sillón”, continuó Rodríguez. El presidente, aunque no estuvo en el debate, debió pensar en otra ranchera ante tanta puñalada entre sus adversarios. Sigo siendo el rey .