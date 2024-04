El 'Rasca Gran Cleopatra' de la ONCE deja medio millón de euros a un vecino de Campohermoso, en Níjar

Un habitante de Campohermoso, en el municipio de Níjar (Almería), ha ganado medio millón de euros con el 'Rasca Gran Cleopatra' de la ONCE que le suministró el vendedor Domingo Macías, quien habitualmente despacha sus décimos y cupones en San Isidro.

El vendedor de la ONCE, que ejerce desde hace casi dos años, ha asegurado que no sabe si el afortunado es hombre o mujer porque no rascó el boleto delante de él. "Muchos se lo llevan a casa y les pierdes la pista con tanta gente", ha explicado.

Aún así, ha asegurado sentirse "muy contento" porque le ha "arreglado la vida a alguien, pero bien además". Según ha detallado la organización, para jugar al 'Rasca Gran Cleopatra' hay que descubrir dos zonas y si en ambas secciones coinciden símbolos iguales, se obtiene el premio indicado. Además, si aparece el símbolo 'Cocodrilo', se obtiene el doble del premio indicado.

El boleto ofrece otros posibles premios de manera adicional, puesto que "si se encuentra el símbolo 'Pirámide', se ganan 20 euros al instante y si el que aparece es el símbolo 'Cleopatra', se obtiene el premio correspondiente". 500.000 euros es el mayor premio que ofrece esta modalidad de juego instantáneo de la ONCE.

Para hoy martes, 9 de abril, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 73 millones de euros.