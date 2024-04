Redondo llama a "confirmar" los consensos del Pacto de Estado pero advierte del "problema" del "negacionismo de Vox"

Califica de "error" la ausencia de la concejala de Cultura, Irene Carvajal, en la inauguración de CinHomo de Valladolid

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha instado a que los partidos políticos se confirmen en los consensos del Pacto de Estado contra la violencia de género y ha recordado que existe una Subcomisión en la que los grupos parlamentarios revisan las medidas de dicho acuerdo pero recuerda que en ella no forma parte Vox, por lo que ha advertido del "problema" que supone a su juicio el "negacionismo" del partido dirigido por Santiago Abascal.

Así lo ha señalado la ministra este jueves antes de inaugurar la XIII edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual (Cinhomo) en su ciudad natal, Valladolid.

Al repasar, ante preguntas de los periodistas, si existen fallos que propician los casos de violencia vicaria como los que se han producido en días recientes, Ana Redondo ha instado a que los partidos políticos se confirmen en los consensos, "en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género" y "reforzar los mecanismos", aunque ha recordado que hay que estar "convencidos de que la lucha va a ser larga y es difícil".

Sobre ese Pacto de Estado y una posible renovación, ha recordado que en el Congreso hay formada una Subcomisión que trata de "revisar todas las medidas del anterior pacto", "ver las que funcionan, las que no funcionan e implementarlas con otras". En materia de violencia vicaria, ha recalcado, "hay que reforzar para seguir siendo eficaces".

Eso sí, ha recordado que en la Subcomisión forman parte todos los grupos parlamentarios "salvo Vox" y precisamente ha señalado que "uno de los problemas" es el "negacionismo de Vox" y ha advertido de que "estos discursos claramente machistas y retrógrados, están haciendo mella, sobre todo en las redes sociales, en los más jóvenes".

El problema, ha apuntado es que, a su juicio, ésto "incide en todas las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género", porque defiende que "no se puede negar que la violencia de género es estructural" y el partido de 'derechas'"está negando esta realidad".

AUSENCIA DE VOX EN CINHOMO

En relación con la celebración de una nueva edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual (CinHomo), Redondo ha lamentado la ausencia de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal --de Vox--, que ha calificado de "error", si bien la edil de Turismo, la 'popular' Blanca Jiménez, sí que ha participado en el acto de inauguración.

A este respecto, la ministra de Igualdad ha considerado que el hecho de que no haya estado presente la edil de Vox "dice mucho" en torno a su percepción y valoración de la diversidad sexual y la diversidad social como valor de esta democracia."Creo que es un error y creo que efectivamente uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que Vox esté en las instituciones blanqueado por el Partido Popular", ha criticado, para incidir en que "no es una buena" noticia que Carvajal no haya participado y "tampoco es una buena noticia que comparta esta responsabilidad con el PP".

Al hilo de estas palabras, Ana Redondo ha ensalzado la celebración de festivales que fomenten la diversidad sexual, en tanto en cuanto iniciativas como esta son "especialmente importantes" porque el país vive un momento de "encrucijada, donde hay delitos de odio y una cultura que intenta que la diversidad se retrotraiga y desaparezca de la democracia".

Para la ministra de Igualdad, la democracia es "diversidad, es cultura LGTBI y en estos momentos es más importante que nunca el reivindicar y ofrecer una muestra cultural amplia de lo que significa la diversidad y de lo que significa la democracia".

Yolanda Rodríguez, de Fundación Triángulo, por su parte, ha recordado que esta muestra de cine se lleva celebrando 23 años en la capital vallisoletana, que es un lugar "cinéfilo", y se ha mostrado confiada de que esta edición funcione para dar visibilidad a la cultura LGTBI.

Del mismo modo, ha enfatizado en que el público de la muestra no se limita a personas del colectivo, sino que también se extiende a un público general interesado en ver películas con temáticas distintas a las que llegan al circuito comercial, donde se "invisibilizan" los documentales de derechos humanos.

También ha explicado que al acto de inauguración de esta nueva edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual (CinHomo) se ha invitado a toda la Corporación municipal, si bien algunos han acudido y otros no. "Es algo habitual en estos eventos que no esté presente Vox, que tampoco participa en otros actos institucionales sobre violencia de género", ha apostillado.