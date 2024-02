Refuerzan la comunicación de las asociaciones vecinales de la zona norte con la empresa ante los cortes de luz

El Ayuntamiento de Granada y el Defensor del Ciudadano ha mantenido encuentros en las últimas semanas con asociaciones de vecinos de la zona norte para avanzar en el refuerzo de la comunicación con la empresa suministradora a través de un teléfono específico ante los cortes de luz.

En la comisión informativa de Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Innovación y Comercio del Ayuntamiento de Granada, la edil Elisa Campoy, como alcaldesa de barrio, ha expuesto un informe específico sobre los cortes de luz, cuya mesa técnica reúnen este martes las instituciones, en el cual ha avanzado los trabajos para la puesta en marcha de este proyecto piloto.

Según ha explicado Campoy a Europa Press tras la comisión municipal, este teléfono funcionará con un código específico en el marco de un proyecto en el que en un primer momento se probará con los presidentes de las asociaciones de vecinos para que sean atendidos en Endesa, con cuyos responsables se han reunido también en las últimas semanas, de forma más directa y sin que tengan que ser derivados para explicar las incidencias que surjan.

En su informe sobre los cortes de luz, la edil de Comercio ha enumerado las actuaciones realizadas hasta febrero frente a un problema que, según ha dicho posteriormente en una nota de prensa, "lleva viviéndose en Norte desde hace más de 15 años".

En este sentido, la edil ha destacado el compromiso de instalación de un nuevo transformador, ya en construcción en Cartuja y el compromiso de estudiar la instalación de otros cinco más previstos en el distrito Norte, así como "el apoyo expreso a las personas y las familias electrodependientes que recibirán el asesoramiento de un técnico del Ayuntamiento para tramitar sus solicitudes de suministro específico ante Endesa"."Además, Endesa ha puesto a disposición del Ayuntamiento un teléfono, que filtrará las llamadas a través de los presidentes de las asociaciones de vecinos y disponemos también de un teléfono directo" con la empresa "para seguimiento de los cortes de luz y de las actuaciones de los técnicos en los diferentes barrios", ha incidido la concejal y presidenta de zona norte.

En concreto, por parte del Ayuntamiento, a través del área de Asuntos Sociales, el centro de salud y en colaboración con las asociaciones de vecinos, se está revisando la situación de los usuarios electrodependientes de distrito Norte con el objetivo de tramitar el alta correspondiente en Endesa para "evitar el corte de suministro", según recoge el informe presentado en la comisión.

Desde Endesa se han iniciado las obras para la instalación de nuevos centros que permitan sectorizar la red de baja tensión y se pone en marcha un proyecto piloto como solución al teléfono de atención al cliente."Actualmente se está trabajando en la solución a Joaquín Corral Almagro 2 y 4 y se trata de una acometida exclusiva para ambos bloques", ha explicado Campoy. "Se va a instalar un nuevo centro de transformación en la zona de Cartuja. Se trata de dos edificios que albergarán cada uno de ellos dos transformadores de mil kilovatios amperio".

La edil ha destacado también que el Ayuntamiento y Endesa trabajan en una programación de acciones formativas e informativas de concienciación de los vecinos de distrito Norte "con el objetivo de regularizar la situación de enganches ilegales sin dejar a un lado la situación de las familias más vulnerables que también serán estudiadas desde el área de Asuntos Sociales".

Por último, el Ayuntamiento sigue manteniendo reuniones con los responsables de Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para analizar la situación de las viviendas de este órgano dependiente de la Junta."Tanto AVRA como el ayuntamiento seguiremos trabajando conjuntamente en la misma línea para dar solución a este problema que lleva enquistado durante muchos años y, a su vez, junto a industria seguiremos haciendo hincapié en la seguridad de los edificios haciendo las inspecciones pertinentes para evitar problemas causados por los enganches ilegales. Es un trabajo de equipo y así continuaremos", ha resaltado Campoy."Las actuaciones realizadas por los cuerpos de seguridad nacional son insuficientes y si no contamos con una orden judicial para acceder a las viviendas que provocan los cortes de luz, este problema no terminará nunca en este distrito", ha criticado la edil."El mensaje que traslada la Subdelegación es que sólo hay un cinco por ciento de marihuana en las viviendas que visitan, siendo así este porcentaje porque no entran en todas. De hecho, su actuación es entrar, cortar el suministro y marcharse porque como ellos mismos indican no pueden acceder al no tener esa orden judicial. En distrito Norte se necesita más seguridad, presencia de la Policía Nacional constante e implicación de los juzgados", ha demandado Campoy.