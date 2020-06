Regresan todas las actividades comerciales y de ocio al 75%

"Si hay que confinar un determinado territorio, lo vamos a hacer, no nos va a temblar el pulso, el único criterio que nos mueve es el de la salud pública". El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha presentado este viernes, y con esta premisa, la orden de la Consejería de Salud que desarrolla las obligaciones sanitarias que se deben guardar en la nueva normalidad. "Nueva realidad", le llama Bendodo, en contraposición con la nominación del Gobierno central.

El Gobierno andaluz ha puesto, como ejemplo de esto último, los aislamientos de dos pensiones en Algeciras, donde se han registrado 17 infecciones por Covid a raíz de la muerte de una persona de 78 años. Salud ha dado por controlado lo que llama un "cluster", y no un brote, con la detección de los 64 contactos cruzados que han tenido los implicados, casi todos inmigrantes africanos.

Los congresos y ferias comerciales regresarán, pero con el aforo del 75%. Los cines y auditorios, también abrirán al 75%, con un máximo de 800 personas en el interior y 1.500 en el exterior. Los bares y restaurantes estarán abiertos al 100% en las terrazas y al 75%, en el interior, y las oficinas privadas funcionarán con el 75% de sus aforos.

Los grupos de los bares no excederán de las 25 personas. Los eventos deportivos al aire libre podrán reunir hasta 1.500 personas, y 800 si es en el interior. No obstante, toda la normativa se publicará en las próximas horas en el BOJA. Son 68 páginas que afectan a todos los sectores económicos, consejerías y ciudadanos.

La regla general es que las actividades comerciales y de ocio al aire libre deben primar sobre los espacios cerrados. Las zonas comunes de los hoteles, incluidas las piscinas, deben estar al 50%; el resto del hotel funcionará con normalidad. Las romerías y ferias no están recomendadas durante julio y agosto.

La Consejería de Salud estará autorizada a contratar al personal que necesite, lo que comenzará con 3.200 nuevos profesionales a partir del 1 de julio. Las visitas a los hospitales se restringe a una sola persona por enfermo. Cada centro de mayores debe contar con un plan de contingencia. Si hubiese algún caso positivo, se cancelarían los paseos y se aislaría la residencia. Los nuevos ingresos se producirán sólo en centros que no tengan Covid y cada residente será diagnosticado por PCR antes de entrar.

Los velatorios podrán sumar hasta 70 personas en el exterior y 30, en el interior. Las bodas se pueden celebrar en lugares con un 75% máximo del aforo, con 250 personas en el interior y hasta 300 en el exterior. En los salones de celebraciones se fijan las mismas condiciones. Los parques infantiles se abrirán con ese aforo del 75%.

Los feriantes pueden montar "atracciones aisladas". Se ocupará hasta el 50% si la instalación tiene asientos. Los campamentos podrán convocarse con un máximo de 200 personas para el exterior. Los espectáculos taurinos tendrán permiso para un 50% del aforo.

El Gobierno andaluz ha establecido dos fechas claves en este proceso que llama de "autoevaluación": son el 8 de julio y el 30 de julio. Cada uno de esos días, valorará cómo evoluciona la pandemia. Se podrán levantar algunas obligaciones o extremarlas.

La evolución del Covid-19 en Andalucía es una de las mejores del país, hay seis provincias sin enfermos en las UCI. 42 personas siguen ingresadas por el coronavirus y, de éstas, 11 están en cuidados intensivos. El 30 de marzo hubo 2.708 personas ingresadas, y casi medio millar en las UCI.

No obstante, el consejero de Presidencia ha insistido en que "el virus sigue ahí", "cae el decreto de alarma, pero el riesgo sigue". Ha subrayado que en la comunidad hay que guardar una especial precaución por su carácter de lugar de estancia de turistas nacionales y extranjeros. "El sistema andaluz está preparado por si hay algún brote, pero lo que no está preparada Andalucía ni España es para otra crisis económica, no nos podemos permitir otro confinamiento, así que hay que extremar el cuidado", ha indicado Elías Bendodo.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha dicho: "Esto no es un resfriado común, hablen con los familiares y conocidos que han estado en las UCI, que le expliquen cómo se encogen los pulmones, cómo te tienen que sedar y cómo sale de la UCI con 30 kilos menos". "No es miedo, quiero transmitir precaución", ha añadido Aguirre.

Andalucía se sitúa, a partir de ahora, en el nivel 2 de emergencia y se pone en marcha un comité de operaciones que sustituye al de crisis. El estado de alarma se acaba el sábado por la noche, habrán sido 98 días de esta excepcionalidad constitucional que ha supuesto la asunción de un mando único por parte del Gobierno central.

Desde este domingo, la Junta de Andalucía recupera todas sus competencias, tanto en sanidad como en educación, y su presidente, Juanma Moreno, está capacitado para adoptar medidas de confinamiento parcial en caso de rebrote.

Aunque haya caído el estado de alarma, hay dos obligaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad que deben cumplirse en todo el territorio nacional por parte de los ciudadanos: mantener una distancia física de un metro y medio y utilizar mascarillas en lugares públicos.