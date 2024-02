Representantes políticos expresan "todos unidos" su "dolor" por las víctimas y afectados de Campanar

Representantes políticos de las administraciones local, autonómica y central han expresado este sábado, "todos unidos" y durante el minuto de silencio celebrado ante el Ayuntamiento de Valencia en recuerdo de las víctimas del incendio de Campanar, su "dolor" por lo sucedido y su "respeto" y apoyo a los afectados y a las familias de los fallecidos.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que "no hay palabras para describir el dolor que siente esta ciudad" por el incendio de Campanar y ha subrayado que "todos los valencianos", junto a distintas instituciones y entidades, "se han unido a ese dolor" con el acto de "respeto" celebrado ante el consistorio."Un minuto de silencio todos unidos", ha expuesto, a la vez que ha resaltado que todas las instituciones han estado unidas "en el dolor y en la fortaleza". La primera edil ha reiterado que Valencia es "una ciudad de gigantes" y ha considerado que administraciones como su corporación municipal han de "estar a la altura".

Catalá ha asegurado que desde el Ayuntamiento se seguirá"trabajando todo el fin de semana" con afectados para responder "a todas sus preguntas y para que no tengan ni un minuto de incerteza". Igualmente, ha resaltado el acompañamiento, el "cariño" y el "apoyo" a las familias de los fallecidos."NADA MÁS QUE RESOLVER PROBLEMAS"

La responsable municipal ha expresado también agradecimiento al jefe del Consell, Carlos Mazón, por haber sido su "mano amiga" desde que se conoció el incendio, "por su diligencia, eficiencia, entrega" y por "no abandonar nunca" a Valencia. Asimismo, ha dado las gracias a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por haber conformado "un equipo de trabajo serio, humano y diligente que no ha mirado nada más que resolver problemas".

Igualmente, ha mostrado su agradecimiento al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asistido al minuto de silencio "por su presencia, cariño y atención desde el primer momento" tras el fuego.

La alcaldesa ha resaltado además solidaridad con los afectados desde "empresas, particulares, vecinos, ayuntamientos e instituciones autonómicas y del Estado que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para ofrecernos toda su ayuda y apoyo".

Diana Morant, que ha participado en el minuto de silencio, ha trasladado a los afectados el "más profundo pesar, empatía, dolor compartido" del Gobierno y de "todos los españoles" ante una "catástrofe" con "una magnitud sin precedentes" en España."EL PEOR INCENDIO URBANO""Estamos hablando del peor incendio urbano, el peor que se ha producido en un edificio de toda la historia de nuestro país, de Valencia y de la Comunitat Valenciana", ha aseverado la ministra, que ha dicho que se trabajará con "responsabilidad y contundencia" ante este "lamentable incendio", "imposible de parar".

La representante del Ejecutivo ha destacado el "esfuerzo" de los servicios públicos, en especial de los bomberos, movilizados tras el incendio, así como la actuación del portero del edificio para ayudar a desalojar el inmueble.

Morant ha insistido en que el Gobierno seguirá"colaborando con el Ayuntamiento y la Generalitat", a la vez que ha señalado que se movilizarán "todos los recursos" para que la identificación de los fallecidos "se pueda hacer técnicamente lo más ágil posible" y que "no se alargue la angustia" de los familiares."Estamos trabajando todas las administraciones para atender esta emergencia y lo vamos a seguir haciendo para atender a las víctimas. Es un deber nuestro. Desde la política, desde las instituciones vamos a colaborar y trabajar para cubrir todas las necesidades".

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, se ha mostrado "francamente preocupado y muy interesado" en la situación de afectados por esta "tragedia", ha deseado que todas "vuelvan a la normalidad lo antes posible". Ha garantizado que desde el Ayuntamiento se mantendrá"contacto con los vecinos para hacer un seguimiento personalizado" de cada uno y saber "cuál es su situación dentro de meses" o "un año"."Su vida sigue y tenemos que preocuparnos de todos y cada uno de los vecinos de Valencia", ha remarcado Badenas, que ha incidido en que "no se trata de que ahora les demos las condolencias o que estemos apoyándoles, para ellos esto solamente es el comienzo de una época complicada y tienen que saber que las instituciones estamos para apoyarles".

Así, ha pedido que el suceso "no se olvide" ni "se quede en una quimera en un día mediático" y ha mostrado el apoyo de Vox a los afectados. "No van a ser ellos los que nos llamen a nosotros, sino nosotros desde el Ayuntamiento los que les vamos a llamar para saber cuál es su estado durante el tiempo sucesivo", ha avanzado."TRABAJAR PARA QUE NO VUELVA A PASAR"

Desde la oposición, el concejal de Compromís y exalcalde, Joan Ribó, ha mostrado su "dolor" por "todo lo que ha pasado" en el incendio, al tiempo que ha defendido que este sábado "no es un día ni para hacer mítines ni para hacer discursos", sino para "decir muy claramente que acompañamos a los familiares en su sentimiento". "Es un día para que Valencia diga que lamenta mucho lo que ha pasado, que acompaña en el sentimiento a los familiares y que va a trabajar para que no vuelva a pasar", ha remarcado.

Joan Ribó ha lamentado las "pérdidas" de los afectados por el fuego y ha dicho que se tendrá que "hacer lo imposible" para que esto no vuelva a pasar".

Por su lado, la portavoz de esta formación, Papi Robles, ha agradecido "profundamente" la labor de los servicios públicos: "Hemos visto cómo han estado a pleno rendimiento y cómo estaban los bomberos, toda la acción que han desarrollado, así como la Policía Local y los servicios de emergencia".

Además, ha transmitido que Compromís está"a disposición de todo lo que pudiera pasar" y ha subrayado que ahora toca "acompañar en el duelo a todas las víctimas" para, "a partir de la semana que viene, comenzar a averiguar qué es lo que ha pasado para que no vuelva a pasar".

La portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha manifestado que este sábado es "un día de dolor y de duelo compartido por la ciudad" y ha destacado que en el minuto de silencio "se ha unido la sociedad para demostrar su cariño y acompañar a las víctimas".

También ha trasladado su agradecimiento a los efectivos de bomberos, "especialmente a los que han vivido momentos muy duros que van más allá de la implicación profesional". "Hoy es un día para agradecérselo y reconocérselo, no son días de decir nada más que transmitir cariño a las familias afectadas y a quienes han perdido a alguien", ha añadido.