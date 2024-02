(Resumen) Ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate

La localidad acoge una concentración en memoria de los fallecidos y en demanda de más recursos para luchar contra el crimen organizado

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas por su relación con la muerte de dos agentes de dicho instituto armado en Barbate (Cádiz), al ser arrollados por una narcolancha mientras participaban en una operación contra el tráfico de drogas en el puerto de dicho municipio. Seis de los arrestados serían tripulantes de la embarcación en cuestión.

Uno de los agentes fallecidos era natural del municipio gaditano de San Fernando y pertenecía al Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS). Tenía 39 años, pareja y una hija. El segundo agente muerto pertenecía al Grupo de Acción Rápida (GAR), tenía 43 años, era nacido en Barcelona y con mujer y dos hijos.

Por estos hechos fueron detenidas en primer lugar cinco personas, tres de ellas tripulantes de la lancha y las dos restantes presuntos secuaces que iban a recogerles en un vehículo en Sotogrande tras haber embarrancado la embarcación en la playa de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción.

Según la Guardia Civil, los tres primeros tripulantes de la citada narcolancha arrestados tienen 21, 24 y 28 años de edad. Todos ellos son españoles, con antecedentes por tráfico de drogas, atentado a agente autoridad, lesiones, delitos contra el patrimonio y blanqueo; afrontando ahora dos presuntos delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad.

Los otros dos arrestados de la primera tanda de detenidos, quienes iban a recoger a los tripulantes de la embarcación, tienen 34 y 54 años y son también españoles, con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando, afrontando por estos nuevos hechos presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad.

Todos ellos fueron ingresados en los calabozos de la Guardia Civil de Algeciras, con previsión de ser trasladados a la Comandancia de Cádiz, mientras las actuaciones están siendo instruidas por el Juzgado mixto número uno de Barbate.

MÁS DETENCIONES

Posteriormente, las autoridades han informado de la detención de otros tres tripulantes de la lancha, que habrían huido a pie por el campo tras haber embarrancado la embarcación, con lo que se eleva a ocho el número total de detenidos.

Además, como consecuencia de la embestida de la narcolancha a la embarcación en la que navegaban los agentes han resultado heridos otros dos guardias civiles, uno de gravedad y otro leve. El primero de ellos está hospitalizado, pero su vida no corre peligro.

Mientras en las redes sociales han circulado vídeos con imágenes de personas vitoreando a los narcotraficantes desde el muelle del puerto de Barbate, para que cargasen contra las lanchas de la Guardia Civil, la localidad ha sido este sábado el escenario de una concentración con la participación de varios cientos de personas, para condenar los hechos, honrar la memoria de los agentes fallecidos y reclamar a las instituciones más medios para la lucha contra el narcotráfico."INDIGNACIÓN Y REPUDIO""Hoy el pueblo está aquí en un acto obligado porque todos estamos sumidos en la más profunda tristeza, la indignación y el repudio. Estamos aquí para expresar nuestro más profundo pesar y solidaridad con las familias y seres queridos de los dos valientes guardias civiles que perdieron la vida en un trágico accidente, en un asesinato en nuestro pueblo", ha clamado el alcalde Miguel Molina en la concentración, manifestando que el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por los hechos.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha visitado Barbate a cuenta de estos hechos, reclamando que el Gobierno de España declare como Zona de Especial Singularidad toda la provincia de Cádiz, no solamente al Campo de Gibraltar, una antigua reivindicación de las asociaciones policiales y colectivos sociales.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha visitado Cádiz capital para presidir una reunión de coordinación de las fuerzas policiales a cuenta de este hecho, ha aseverado de su lado que habrá"impunidad cero" contra los narcotraficantes, tachando de "asesinato" lo acontecido y asegurando que el Gobierno central "no va a cejar" en "seguir implementando todos los medios necesarios y precisos" para luchar contra estas organizaciones criminales."ACORRALAR" AL NARCOTRÁFICO"Que sepa el narcotráfico, las organizaciones criminales, que desde luego han dado con hueso duro y no van a salirse como no se están saliendo con la suya. Y seguirán cada día más y más acorralados", ha dicho con contundencia el ministro, que ha afrontado diversas peticiones de dimisión a cuenta de estos graves hechos.

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil IGC, AEGS, ASES-GC, Jucil, AUGC, Unión de Oficiales y la entidad de Cabos han emitido de su lado un comunicado conjunto mostrando su "indignación por el salvaje asesinato" de los dos citados agentes. Al respecto, reclaman una vez más un incremento de los medios humanos y materiales para combatir el crimen y, especialmente, conminan al ministro de Interior a dejar el cargo si no es "capaz de asumir la responsabilidad".

El presidente de la coordinadora antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, ha pedido por su parte "contundencia" contra los narcos y "no buscar culpables más allá de los que han cometido el asesinato".

La tarde de este sábado, los restos mortales de ambos agentes están siendo velados en una capilla ardiente instalada en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, toda vez que para las 10 horas de este domingo hay prevista una misa funeral en la Catedral gaditana en memoria de los fallecidos.