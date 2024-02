Revilla afirma en la segunda sesión del Foro España a debate que "Feijóo tiene capacidad para ser presidente"

El ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha sido el protagonista este jueves, 22 de febrero, de la segunda sesión del XII Foro España a debate celebrada en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares (Sevilla), en el que ha disertado sobre la actualidad política española y ha afirmado que "Feijóo tiene capacidad para ser presidente, a la gente hay que darle una oportunidad".

Presentado por el periodista Jesús Vigorra, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el político cántabro, empezó su intervención, defendiendo el papel las autonomías. "En general, las autonomías han traído la mejor etapa que ha tenido España, yo veo una España que ha prosperado mucho. Me he llevado toda mi vida, más de 50 años, reivindicando la autonomía de Cantabria. Hoy día todo el mundo sabe dónde está Cantabria, que hay sobaos y anchoas, que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, y que somos cántabros y españoles, porque a ser español, no me gana nadie", ha señalado."Otra cosa es la situación actual", ha declarado el autor de 81 años de 'Toda una vida', su último libro. "Hoy día hay un descredito hacia los políticos que no ha habido nunca, fruto, entre otras cosas, de la falta de coherencia. Yo procuro ser coherente, por eso jamás he prometido nada en política. Decía el escritor cántabro, Manuel Llano, en 1938, que 'la falta de coherencia, es decir, la discordancia entre lo que se dice y lo que se hace, es el origen de todos los males de la política y de la religión', una frase que tengo presente todos los días", ha subrayado.

Por eso, ha continuado, "hoy día querer a un político es muy complicado. Lo que la gente piensa es que mienten descaradamente". Ante la pregunta retórica "¿por qué no es posible que los dos grandes partidos ante temas de Estado donde nos estamos jugando el porvenir de la unidad de un país o leyes que nos beneficien a todos, no pueden llegar a pactar como hacen los alemanes?", Revilla se contestaba afirmando "porque ahora mismo, en la Política hay cainismo, no hay rivales, hay enemigos".

Asimismo, ha apuntado que "tiene que llegar un momento en el que vuelvan aquellos políticos de la Transición con la mente preclara", al tiempo que ha contado: "Yo he comido a solas con Adolfo Suárez o he tenido una relación entrañable con una persona que ideológicamente estaba distante de mis ideas, pero era un señor catedrático que era una enciclopedia, Fraga Iribarne, era gente que tenía doctrina. ¿Pero qué gente llega hoy día Gobierno? Gente con poco poso, no hay currículum. A la política hay que llegar porque uno piensa que puede hacer algo por los demás. Es de vocación. Por eso la gente tiene mal concepto de la política. Cada día nace un chorizo nuevo".

Por otra parte, Revilla ha mostrado su confianza en la justicia y en este sentido ha afirmad que "hay una cosa que funciona, el tercer poder, el poder judicial. Creo en la lusticia. La justicia en España hace su trabajo y no va a permitir que nadie se salte la Constitución. Está prohibido hacer un referéndum sin que el referéndum sea de todos los españoles. Entonces nadie va a poder hacerlo. España no se rompe, porque España es mucha España".

El escritor de 'Este país merece la pena', se mostraba positivo. "Creo que la gente sin escrúpulos es una minoría en España. Creo que tenemos un país increíble. ¿Por qué renegamos tanto de una España donde vienen a más de 90 millones de turistas? Somos el país más seguro de Europa. Este año vamos a ser el país donde se vive más en el mundo", ha apostillado.

Por último, tras hacer un repaso por cada uno de los partidos políticos, Miguel Ángel Revilla se despedía, agradeciendo al alcalde de Tomares, José María Soriano, su invitación a este foro y respondiendo a las preguntas del público. Ante la pregunta sobre si le genera confianza Feijoó, Revilla ha declarado: "Feijóo es un hombre que tiene experiencia, que ha hecho cinco mayorías absolutas, y aunque está en un partido complicado, donde tiene también sus diferencias, creo que sí tiene capacitad para ser presidente de España, a la gente hay que darle una oportunidad, en Galicia ha sido un gran presidente".