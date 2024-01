Reyes (PSOE) asegura que "Linares es una prioridad" para el Gobierno de España

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha asegurado este lunes que Linares "es una prioridad" para el Gobierno de España y ha señalado el Centro de Competencias Digitales de Renfe o el convenio con la empresa Sicnova "como unos claros ejemplos de ello"."2024 va a ser el año de la provincia de Jaén, con proyectos importantes, porque vamos a ser capaces de aprovechar un Gobierno progresista donde sus 97 municipios forman parte de sus prioridades", ha afirmado durante una visita a las citadas instalaciones de Renfe, tras una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Municipal del PSOE de Linares.

Reyes ha mencionado precisamente la "apuesta" del Ejecutivo central al implantar en 2021 este Centro de Competencias que ahora cuenta con 109 empleos directos y al suscribirse entre el Ministerio de Defensa y la empresa linarense Sicnova un convenio por valor superior a los 82 millones de euros.

A ello ha sumado el apoyo de la Diputación, que ha destinado en los últimos años más de siete millones de euros a empresas de Linares en el marco del Plan de Empleo Intensivo.

El dirigente socialista ha añadido que el ferrocarril es una prioridad para el Gobierno de España y ha avanzado que se está trabajando para que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluya la redacción del estudio informativo del tramo entre Grañena y Linares-Baeza, todo ello con el objetivo de bajar de las tres horas la conexión entre Jaén y Madrid."También tiene que ser el año de este tramo", ha apostillado, no sin hacer un llamamiento para aprovechar la declaración de interés formulada por la Unión Europea de la línea entre Linares-Baeza, Moreda y Almería.

Reyes ha hablado "con carácter general" a los próximos Presupuestos Generales del Estado y ha apuntado que desde el PSOE jiennense ya se le ha hecho llegar a la dirección del Grupo Parlamentario las prioridades de la provincia, donde aparece "el ferrocarril con letras grandes"."Este año tendremos que tener claro cuál es la conexión de Jaén con la alta velocidad, ya que se conocerá el estudio de viabilidad de la conexión a través de Montoro. El paso siguiente será la redacción del estudio informativo de esta conexión", ha dicho.

A-32 y CETEDEX

Igualmente, ha incidido en la "continuidad" de la A-32, que "lleva tres tramos inaugurados por Pedro Sánchez" y que actualmente se encuentra con la actualización de los tramos entre Villanueva del Arzobispo y Arroyo del Ojanco."Además, el Cetedex va a ser un elemento fundamental, porque es el gran proyecto tractor que nos va a convertir en referentes de la lucha antidrones, en vehículos no tripulados civiles y militares, y en la relación entre inteligencia artificial y defensa", ha subrayado Reyes, quien ha agregado que la construcción del Campus Principal debería comenzar antes de que acabe 2024.

También se ha referido a otras actuaciones, como en la Catedral de Jaén, la nueva sede de la Policía Nacional en Jaén o la ampliación de la red eléctrica en distintos puntos de la provincia.

NO DESDE LA JUNTA

El secretario general del PSOE de Jaén ha contrapuesto esta "apuesta" a la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dice no a cualquier proyecto que sea bueno para la provincia ".

En este punto, ha denunciado la "discriminación" que sufre esta provincia con el espacio de Fitur y ha acusado al Gobierno autonómico de "sembrar la confrontación entre territorios". También ha criticado el "abandono" de la Junta de las Oficinas de Turismo y de Úbeda y Baeza.

En este contexto, Reyes ha recalcado que el PSOE seguirá trabajando para que la Junta "no castigue" a la provincia de Jaén. Recordó que hay casi 114.000 jiennenses esperando operación o cita con el especialista y que hay centros de salud que siguen dando cita para dentro de dos semanas. "Hay una desmantelamiento de la sanidad pública en beneficio de la privada, como hay también un ataque contra la educación pública y una lista de espera interminable en la Ley de Dependencia", ha reprochado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, ha explicado que durante esta jornada de trabajo se ha "podido exponer cuáles son las inquietudes y demandas de Linares", al tiempo que ha aplaudido "los avances que se están desarrollando en la ciudad, "seña de identidad de las realidades que propician los gobiernos socialistas".

Junto a los 109 trabajadores en el Centro de Competencias Digitales de Renfe, ha valorado que la ciudad cuenta con el reciente convenio del Gobierno de España con Sicnova, "que va a generar oportunidades y más empleo" o los más de 100 trabajadores de Evolutio.

Frente a estos avances, Perales ha considerado que la Junta "tiene abandonados" a los linarenses y, por ejemplo, "hace poco todas las enmiendas al presupuesto que había propuesto el Grupo Socialista fueron desoídas". "No habrá cinturón noroeste para Linares y no habrá abastecimiento de agua desde el Centenillo", ha dicho, no sin lamentar que esta nativa se produce con "el silencio de la alcaldesa", Auxi del Olmo.