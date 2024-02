Reyes respeta las protestas de los agricultores, que deben ser escuchados en la UE y "revisar" alguna decisión

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha expresado su respeto a las protestas que agricultores y ganaderos están llevado a cabo durante esta semana en distintos puntos del país, incluida la provincia, al tiempo que ha afirmado que deben ser escuchados en la Unión Europea y "revisar" alguna decisión.

Así lo ha indicado este jueves en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, donde ha recordado que esta movilización en España "no es una excepción", sino que "está sucediendo en toda Europa" y "es un aviso para Europa"."Creo que hay que escuchar a los agricultores. Yo lo que si hago es respetar esas movilizaciones. Eso sí, pedirles coherencia, porque la reivindicación no tiene que estar enfrentada al derecho a trabajar o al desplazamiento que pueda tener cualquier ciudadano que ha supuesto, sin duda, importantes problemas", ha declarado.

Reyes ha considerado que "hay pasos que no se pueden dar hacia atrás", desde el punto de vista medioambiental, de la sostenibilidad o de la salud, "pero hay alguna decisión que posiblemente haya que revisar".

En este sentido, ha señalado que "Europa está acostumbrada a revisar decisiones" y ha puesto como ejemplo que hace bastantes años "decidió que Europa tenía que ser un territorio consumidor, no productor". Sin embargo, "se rectificó, la agricultura es un sector estratégico, la alimentación es un sector estratégico y Europa no puede ser dependiente"."Por lo tanto, no podemos abandonar la agricultura. Y hay una parte de las reivindicaciones de los agricultores que tienen que ser escuchadas, competencias europeas", ha declarado el presidente de la Diputación jiennense.

Ha destacado, además, que "el Gobierno de España en los últimos cuatro años le ha inyectado 4.000 millones de euros a los agricultores" y "se han tomado medidas como la elaboración de la Ley de la Cadena Alimentaria". Sobre esta norma, ha dicho que el presidente, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles "que hay que revisar y, por supuesto, cumplir", punto en el que ha precisado que "las competencias de su cumplimiento dependen de las comunidades autónomas".

ACEITE DE OLIVA

Por otra parte, Reyes se ha referido a la escasa producción de aceite de oliva de las dos últimas campañas como consecuencia de la sequía, lo que ha llevado también a un incremento de su precio, algo que ha calificado de "normal" por la regulación del mercado vía oferta y demanda.

En su opinión, puede influir "algo" en el consumo, si bien ha recalcado que existe "margen de crecimiento" para un producto que "sinónimo de calidad" y "fundamental desde el punto de vista de la salud", como demuestran diversos estudios científicos."Puede haber un detraimiento del consumo en el consumidor convencional, motivado por la subida de precios, una subida motivada por la falta de productos en el mercado, pero creo que hay margen de crecimiento, ya que solo el dos por ciento de la población mundial consume aceite de oliva", ha comentado.

Una situación con cada vez más países que se incorporan a consumirlo, que según ha añadido, hace que también sea "perfectamente compatible con el incremento de la producción que están haciendo en determinados territorios, con la implantación del olivar intensivo"."El aceite de oliva nunca va a haber un litro que no se consuma porque es un producto de calidad y necesario para la salud y que no puede faltar en ninguna cocina que se precie", ha subrayado el presidente de la Diputación.

En todo caso, ha defendido la necesidad de "garantizar que los agricultores tengan un precio" para mantener la actividad agrícola en el país y como piezas "fundamentales", además, para luchar contra el reto demográfico y que la población siga en el territorio."Tiene que ser un precio que cubra gastos y que permita tener algunos beneficios al agricultor. Un agricultor no es una ONG, es un empresario que tiene que ganar dinero y, si no gana dinero, abandona la explotación y el territorio y entonces España Vaciada, que afortunadamente el olivar ha hecho que Jaén no forme parte de ella", ha concluido.