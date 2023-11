Ribó dice que no tiene edad para ser "la figura representativa de Compromís" y afirma que "hay banquillo"

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó, ha considerado este lunes "razonable" su decisión de dejar la portavocía de este grupo municipal y que pase a manos de la actual portavoz adjunta, Papi Robles, para ir "poco a poco dando paso" a otros miembros de esta coalición política para ocupar cargos representativos y de responsabilidad.

En esta línea, ha destacado que en Compromís "hay banquillo" para ir relevando puestos y ha considerado que a sus 76 años no le corresponde a él "ser la figura representativa" de su formación, con la que en las elecciones locales del pasado mes de mayo concurrió por cuarta vez a la Alcaldía.

Joan Ribó ha aludido a los 81 años del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y ha afirmado que "en Compromís no pasa como en el Partido Demócrata de Estados Unidos" porque en la coalición valenciana "hay banquillo". "Eso ha de quedar claro de una manera muy evidente. Tengo 76 años y el proceso razonable es que poco a poco vaya dando paso", ha aseverado preguntado por su decisión en una rueda de prensa .

El aún portavoz ha apuntado que ese es un proceso que él ya ha iniciado y se ha referido a su renuncia a la dedicación exclusiva como concejal en este nuevo mandato. "Es un proceso que ya he comenzado. En el momento en el que discutimos las exclusivas, ya no la cogí", ha apuntado.

Tras ello, Ribó ha señalado que ahora no le corresponde a él "ser la figura representativa de Compromís". "No tengo edad, no en el sentido de poca sino en el sentido de demasiada", ha agregado.

Joan Ribó ha asegurado que aunque vaya a dejar la portavocía de Compromís en el Ayuntamiento de València, tras el pleno en el que se debatirán los presupuestos del consistorio para 2024, mantendrá su acta de concejal y continuará"trabajando intensamente en Compromís, como formación política y como formación que está en un proceso que tiene que ir mejorando trabajando" en València y en la Comunitat Valenciana.

Así, ha mostrado su voluntad de "seguir trabajando en el grupo municipal en las tareas" que se le asignen. Respecto a si continuará como edil o no más adelante ha añadido que eso es algo que no se ha planteado ahora. "Si voy a continuar o no, no lo sé, sinceramente. En estos momentos es un tema que no me he planteado", ha expuesto."UNA HERRAMIENTA DE PROYECTO"

Papi Robles, que ha comparecido junto a Ribó en la rueda de prensa, ha declarado, preguntada por si a partir de su nueva responsbailidad como portavoz de Compromís en el consistorio se plantea ser candidata a la Alcaldía dentro de cuatro años, que ella es "una herramienta de proyecto".

Robles ha comentado que para que pasen cuatro años "falta mucho tiempo" y ha precisado que si su responsabilidad ahora es "hacer de portavoz" en el consistorio, su trabajo estará"en coordinar y hacer trabajar toda la coalición para que" su oposición "sea la mejor" y pueda llevar a "un buen gobierno alternativo"."Yo soy una herramienta de proyecto. Siempre que se me ha pedido estar en puestos en los que en los que he tenido que coordinar y representar a Compromís así lo he hecho. Yo estoy a disposición del proyecto. De aquí a cuatro años lo que sí que sé es que seguiré siendo madre, viviendo en Benimaclet y construyendo un mundo mejor, aquí o en otro sitio", ha asegurado Robles.

Preguntada también por si ya tiene pensado quién será el portavoz adjunto en el grupo municipal de Compromís cuando ella asuma la portavocía, Papi Robles ha respondido que se tendrá que celebrar una reunión y llegar a "una decisión, como hemos hecho siempre"."REFERENTE""Ahora Joan --Ribó-- es el portavoz y yo la coportavoz. Por tanto, Compromís tiene coportavoz", ha resaltado la edil, que ha agradecido al exalcalde su trabajo en esta coalición política durante los últimos años "como cara visible y liderando" su proyecto "con honestidad y horizontalidad" y ha afirmado que seguirá trabajando en el grupo.

Papi Robles ha aseverado que Ribó es un "referente" al que los miembros de Compromís piden consejo. "Lo cogeremos fuerte para que se quede con nosotros en el despacho, todos los días, trabajando conjuntamente cada día", ha apostillado.