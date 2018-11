El esposo de María José Rienda y administrador de la sociedad limitada creada en 2004 por la esquiadora para declarar algunos de sus ingresos, Ángel Izquierdo Garrido, ha asegurado esta mañana al periódico Granada Hoy que no hubo "fin ilícito" alguno en su forma de actuar: "No creamos la empresa para estafar, ni engañar a nadie, ni es una sociedad instrumental, ni tenemos nada en paraísos fiscales".

La actual secretaria de estado de Deportes y presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, tiene desde 2004 una empresa que lleva su nombre y en la que aparecen como administradores solidarios tanto ella como su esposo, quien ha declarado a este periódico que la prueba de que ni él ni la esquiadora trataban de ocultar nada es precisamente la propia denominación de la mercantil. "Si tuviera ese interés que dicen le habría puesto otro nombre", sostiene Izquierdo.

A juicio del familiar directo de la deportista, que desde antes de ocupar el cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez ejercía como directora general de Deportes en la Junta de Andalucía (desde el año 2015), toda esta polémica suscitada por la revelación de la sociedad limitada se debe en realidad a un "movimiento político contra el Gobierno y contra mi mujer".

La declaración de bienes que los miembros del Gobierno han tenido que presentar recientemente para ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (el 29 de septiembre pasado) podría ser un punto débil en la situación polémica por la que atraviesa la secretaria de estado de Deporte, pues no declaró vínculos con empresas. Su marido ha explicado que allí se vuelcan los datos sobre persones físicas "y esto no tiene por qué aparecer".

"Hacienda nos puede cuestionar cómo declaramos las cosas, pero no hay ninguna denuncia"

El esposo de Rienda admite que a través de esta sociedad limitada "se declaraban los temas publicitarios, pero los premios y lo que ganaba María José en competiciones lo declaraba en el IRPF y llegó a pagar más del 50%". Según su versión, esa forma de actuar de cara a Hacienda no es ilegal y asegura que nunca ha recibido denuncias del Fisco. "Hacienda me puede cuestionar cómo mi asesor ha declarado las cosas, pero para eso se llega a un acuerdo. Lo que no hay es ninguna denuncia por infracciones", explicaba esta mañana el administrador de la sociedad y pareja de la esquiadora granadina.

Izquierdo alude a la normalidad con que esto se hacía en los años en que la sociedad tuvo actividad, de 2004 a 2011. "El asesor me dijo que lo hiciera así", declara el esposo de Rienda, para quien este caso no es igual al de otros que han salido a la luz en los últimos tiempos porque "no es una sociedad patrimonial, es sólo una SL como hay millones en este país".

La sociedad, aunque no tiene actividad desde que Rienda dejó la competición, tampoco ha sido liquidada porque "no se sabe si sería necesaria el día de mañana", explica el esposo de la antigua deportista olímpica.