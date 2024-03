Rincón de la Victoria abre el plazo de inscripción para los concursos de cartel y fotografía con motivo del 8M

El área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento del muncipio malagueño de Rincón de la Victoria ha convocado la V edición del Concurso de Carteles 8M, Día Internacional de la Mujer y la IV edición Concurso de Fotografía dirigidos ambos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de los centros educativos del municipio.

Así lo ha anunciado la edil Olga Cervantes, al tiempo que ha precisado que "estos concursos, enmarcados en el calendario de actividades con motivo del Día Internacional de Mujer, tienen como objetivo implicar a la comunidad educativa juvenil y concienciarlos en la igualdad entre hombres y mujeres a través de la creatividad".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha incidido en la importancia "de trabajar la igualdad real en estas edades, incluso desde más jóvenes. La educación es pilar fundamental para evitar cualquier tipo de discriminación o desigualdad entre las personas. Nuestro compromiso es firme al respecto".

En relación con el concurso de carteles, cada participante podrá presentar un máximo de un trabajo en cualquier técnica relacionado con el día que conmemoramos, condicionada al hecho de que permita una reproducción de imprenta correcta. El formato debe ser en vertical y de unas dimensiones de papel A4.

Los trabajos se presentarán por Registro de Entrada General del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, dirigido al Área de Bienestar Social y bajo el título de V Concurso de carteles: '8 de marzo: Día Internacional de la Mujer'.

Se adjuntará la obra, junto al formulario de inscripción que se encontrará en un documento anexo a las bases, con los siguientes datos personales: nombre, apellidos, dirección, teléfono, edad y centro educativo al que pertenece.

Los trabajos que concursen deben ser inéditos y no deben haber obtenido ningún premio en otros certámenes o concursos, y no generarán para la Concejalía de Bienestar Social, Mujer, Igualdad, Mayores e Infancia ninguna responsabilidad por los derechos emergentes de su utilización.

FOTOGRAFÍA

En cuanto al concurso de fotografía, la temática seleccionada para el concurso de fotografías del '8 de marzo: Día Internacional de la Mujer' debe estar relacionada con el día que se conmemora, mostrando la figura de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad, cultural, familiar, deportivo, artístico y libres de estereotipos sexistas.

Cada participante podrá presentar un máximo de un trabajo, en blanco y negro o color, y las fotografías deben ser archivos JPG y con un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles. El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb). De igual forma, se debe especificar el título de la fotografía e incorporar una breve explicación de la misma. En caso de no contener ambos elementos, las obras se tendrán por no válidas.

Las fotografías se enviarán al correo electrónico del Área de Bienestar Social bienestarsocial@rincondelavictoria.es, bajo el título de IV Concurso de fotografía '8 de marzo: Día Internacional de la Mujer'. Se adjuntará la obra, junto al formulario de inscripción que se encontrará en un documento anexo a las bases.

Los trabajos que concursen deben ser inéditos y no deben haber obtenido ningún premio en otros certámenes o concursos, y no generarán para la Concejalía de Bienestar Social, Mujer, Igualdad, Mayores e Infancia ninguna responsabilidad por los derechos emergentes de su utilización.

El jurado valorará en ambos concursos la originalidad, calidad de los trabajos, la eficacia anunciadora o informativa, las condiciones de reproducción y la adecuación a los criterios recogidos en las bases.