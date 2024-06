Rincón de la Victoria reduce dos horas los cortes nocturnos programados con el nuevo bando de sequía

El alcalde insiste en la necesidad de "seguir haciendo un esfuerzo colectivo y solidario de ahorro"

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha publicado este lunes un nuevo bando de medidas urgentes ante la situación de Excepcional Sequía en el Sistema Viñuela-Axarquía en el que se dan a conocer las prohibiciones, autorizaciones y medidas establecidas que estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2024.

Así, algunas de estas medidas inciden en el riego de zonas verdes, en el uso de las piscinas y en los cortes nocturnos programados que se reducen y pasan a ser desde las 00.00 a las 06.00 horas, por lo que se gana dos horas de servicio para los vecinos.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha incidido en que "estamos haciendo un grandísimo esfuerzo y los problemas del agua no han desaparecido. Así que estoy en la obligación de rogar a todos los vecinos, organismos, empresas y colectivos que sigamos haciendo un uso racional, responsable y solidario de este bien tan escaso".

También ha agregado que "tenemos que seguir haciendo un esfuerzo colectivo y solidario de ahorro, restringiendo el consumo de agua potable, aunque ello suponga ciertas molestias e incomodidades".

Con este nuevo bando se mantienen la prohibición del uso de agua potable en los casos de riego de jardines, huertos, parques o zonas verdes, tanto públicas como privadas, riego de campos de golf, baldeo de calles, aceras, fachadas o de cualquier otra superficie, tanto pública como privada, salvo que el mismo se realice con agua no potable, lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados, fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado de agua, duchas y surtidores públicos, duchas y lavapiés de playas, así como para cualquier otro uso no esencial.

No obstante, hasta el próximo 30 de septiembre, y siempre y cuando se mantenga la dotación máxima de 200 litros por habitante y día exigido en el municipio, se permitirán los usos de rellenado parcial de piscinas públicas y privadas que dispongan de un sistema de recirculación del agua, en las cantidades indispensables para reponer las pérdidas por evaporación, limpieza de filtros y para garantizar la calidad sanitaria del agua.

También primer llenado de piscinas públicas y privadas de nueva construcción o el llenado que responda a obras de rehabilitación de la piscina o de modificación del vaso; en centros educativos, el llenado completo o parcial de piscinas desmontable de capacidad inferior a 500 litros destinadas al baño de niños.

En cuanto a duchas, se permite la puesta en funcionamiento de las duchas de establecimientos deportivos y piscinas donde el uso de la ducha sea obligatorio para su utilización; y en el riego de zonas verdes se permitirá el riego con agua no apta para consumo humano con una frecuencia máxima de una vez por semana y sólo para efectuar el riego de supervivencia de árboles, arbustos y plantas (no praderas).

De igual forma, los cortes nocturnos programados pasan a ser de seis horas, de 00.00 a 06.00 horas todos los días de la semana. Por otro lado, han recordado que lo dispuesto en el bando será de aplicación en tanto estén vigentes las medidas acordadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento.