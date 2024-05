La Rinconada reconoce a Sara Mesa con el Premio Nacional Factoría Creativa de las Letras 2024

La Rinconada (Sevilla) ha reconocido a la periodista y filóloga Sara Mesa, la cual "ha desarrollado una notable carrera dentro de la literatura, haciendo gala de una gran habilidad en distintos géneros y formatos, pues no sólo ha captado la atención de la crítica con sus relatos, ensayo o novela, sino que también lo ha hecho como poeta".

Por todo ello, 'Estación de las Letras' ha entregado el Premio Nacional de Factoría Creativa de las Letras 2024 a esta madrileña de nacimiento y sevillana de adopción, de la que la I Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, refirió que es "una escritora comprometida con la literatura de su tiempo, con su oficio y con su vocación", tal y como ha recogido el Consistorio en un comunicado.

La autora logró"un gran impacto" en la crítica gracias a los relatos recopilados en las antologías 'No es fácil ser verde' y 'La sobriedad del galápago'. Con 'El trepanador de cerebros' Mesa dio el salto a la novela en 2010. Tras esta llegaría 'Un incendio invisible'; 'Cuatro por cuatro', que fue finalista del Premio Herralde de Novela en 2012. Continuó con 'Cicatriz', Premio Ojo Crítico de Narrativa 2015; 'Mala letra'; 'Cara de pan'; 'Un amor'; 'Perrita Country' o 'La familia'(2022, Premio Cálamo Extraordinario, Premio Andalucía de la Crítica). Tiene también el ensayo 'Silencio administrativo'.

La delegada de Cultura le hizo entrega del Premio Nacional de Factoría Creativa de las Letras 2024 en un acto celebrado en el Centro Cultural de La Villa, mientras que luego dio inicio una tertulia literaria entre la autora de 'Cara de pan' y el escritor Fernando Iwasaki, quien le preguntó a Mesa acerca de la cantidad de animales que salen en sus obras, como es el caso de Tifón en 'Un incendio invisible', Sieso en 'Un amor' o la novela 'Perrita Country', entre muchos otros."Los animales son importantes porque yo me nutro de la vida, soy una esponja que coge cosas y las narra de otra forma, es mi manera de hacer ficción. Lo que distingue a un escritor de otro es su mirada, en qué se fija. Los animales me interesan, su existencia, su lenguaje, cómo nos relacionamos con ellos, me fijo en eso e involuntariamente salen en los libros".

Otro de los temas tratados ha sido sobre los personajes vulnerables de sus novelas y cuentos. "En tu obra complejizas la condición de esas víctimas en un marco donde hace más compleja esa condición", expresó Iwasaki. Del mismo modo, se abordó la marginalidad o la sexualidad, cuestión última que toma importancia en su novela 'Un amor'.

Previamente a este encuentro, Sara Mesa, junto con la delegada de Cultura, se trasladó al parque Dehesa Boyal, al Sendero de la Creación, donde descubrió una escultura con su nombre y que se une "a otros grandes nombres de las letras en español" como Sergio Ramírez, Almudena Grandes, Irene Vallejo, Antonio Muñoz Molina, Carmen Posadas, Héctor Abad Facciolince, entre muchos otros.