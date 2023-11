Rocío Díaz urge al Gobierno central a que se implique en el soterramiento del tren

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha exigido este miércoles al Gobierno central que se sume cuanto antes a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada para afrontar el proyecto de soterramiento de las vías del tren en la ciudad de la Alhambra.

Así se ha expresado en respuesta en el Pleno del Parlamento de Andalucía a una pregunta del PP sobre el proyecto para soterrar el tren en Granada. La consejera ha enfatizado que el Gobierno andaluz "ha tomado la iniciativa, consignando una partida de un millón de euros en los Presupuestos de la Junta para 2024 para la firma de un convenio entre las tres administraciones como ya se hizo en la ciudad de Almería"."El compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el soterramiento de las vías del tren en la ciudad es absoluto, como también lo es el de su Ayuntamiento", ha expuesto en el Pleno del Parlamento de Andalucía la consejera de Fomento.

Rocío Díaz ha señalado que Junta y Ayuntamiento están haciendo los deberes para "cerrar cuanto antes esta herida abierta que divide la ciudad". Sin embargo, ha remarcado que "este esfuerzo no sirve de nada si el Gobierno central no muestra su firme compromiso con el soterramiento", ya que es el competente en esta materia."Necesitamos al tercer actor y queremos que el Gobierno de Pedro Sánchez sea sensible con los intereses de los granadinos y de sus infraestructuras", ha indicado. En ese sentido, la Consejería de Fomento aún no ha recibido respuesta a la carta que la propia consejera, Rocío Díaz, envío en el mes de septiembre al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde solicitó una reunión urgente con la ministra en funciones, Raquel Sánchez, para abordar el proyecto del soterramiento."No puede ser que Granada sea la única capital andaluza donde la llegada del AVE no haya supuesto la integración urbana del ferrocarril", ha aseverado la consejera, que ha emplazado a todas las administraciones a "atender esta demanda histórica de los granadinos, de sus vecinos y comerciantes".

Por último, Díaz ha animado al Gobierno central a que, al igual que ha hecho la Junta de Andalucía, incluya en los próximos Presupuestos una partida concreta que posibilite la próxima firma de un convenio de colaboración para el soterramiento de la vías del tren.

El parlamentario andaluz del PP Jorge Saavedra, por su parte, ha destacado en su intervención la importancia de afrontar esta reivindicación "histórica" en la que el Ayuntamiento de Granada, en cuyo gobierno es primer teniente de alcalde, apuesta por la estación de trenes en su ubicación actual, en la Avenida de Andaluces, pero con vías soterradas, creando con ello "corredores verdes".

Con ellos se mejoraría la calidad de vida de los vecinos de los barrios afectados. "Hasta ahora ha habido muchas palabras y muchas promesas" pero "pocos hechos", ha agregado Saavedra, quien ha valorado positivamente la fórmula de colaboración entre las administraciones central, autonómica y municipal para sacar adelante el proyecto.

En referencia al Gobierno central, ha señalado que Granada no merece "más ninguneos" por parte del PSOE, apuntando también a los problemas en las conexiones ferroviarias que afectan a la capital granadina.