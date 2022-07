Rodríguez a Moreno: "El milagro económico andaluz no existe"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha advertido este jueves al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que "el milagro económico andaluz no existe" y le ha acusado de liderar "el gobierno de las élites extractivistas".

Durante su intervención en el debate de investidura de Moreno, la diputada del grupo mixto ha pedido al candidato que "empiece a desengañarse" y le ha afeado que "presuma de ritmos de crecimiento" cuando éstos, históricamente, suponen que "la economía suba tras una pandemia y baje en una crisis".

Ha lamentado que el discurso de Moreno "se haya parecido mucho al de hace cuatro años" y ha repasado "los compromisos no cumplidos", entre los que ha citado la supresión de los aforamientos, la limitación de mandatos, la supresión de alquileres para los altos cargos o la gratuidad de las escuelas infantiles.

Además de garantizar que Adelante Andalucía dará "dosis de andalucismo" cada semana en el Parlamento, Rodríguez ha pedido al presidente en funciones que apueste por la industria y por el desarrollo y la innovación, porque "no se puede depender solo del turismo y la hostelería".

"Piénsenos mejor, somos los mejores camareros, pero también podemos ser los mejores investigadores", ha espetado la parlamentaria gaditana, que ha mantenido que "si mantienen que forma parte de nuestra forma de ser dedicarnos al turismo va a ser muy difícil que proyecte una Andalucía diferente". Ha preguntado sobre los efectos de la "turistificación" y ha lamentado que "haciendo depender todo del turismo estamos haciendo un pan como unas tortas", generando empleos precarios, haciendo subir los alquileres y multiplicando por diez la inflación.

Lo mismo ocurre, ha dicho, con las energías renovables, con las que "alicatamos Andalucía de placas solares para gloria y beneficio del oligopolio eléctrico, sin conseguir nada a cambio". "Estamos regalando los recursos naturales andaluces y los centros de nuestras ciudades a fondos de inversión y fondos buitre, y lo hacemos a cambio de nada", ha sentenciado.

Ha criticado además la rebaja de impuestos anunciada por Moreno y le ha acusado de "beneficiar a las economías más ricas y a las rentas mayores".

Respuesta de Moreno

El candidato a la reelección como presidente de la Junta ha reprochado en su respuesta a Teresa Rodríguez "su monopolio del sentimiento andaluz" y ha manifestado que nadie puede dar "lecciones" de andalucismo a su partido porque él está defiendo los intereses de esta comunidad por encima de "cualquier otra cosa".

"Los sentimientos son de cada uno y cada uno los siente e interpreta como quiere", según ha trasladado Moreno a Teresa Rodríguez, apuntando que las dos únicas formaciones del Parlamento que no tienen "tutela de Madrid" son el PP-A y Adelante Andalucía. "Vamos a ver en este debate quién es delegado de quién", ha apuntado en clara referencia al PSOE.

Moreno ha señalado que intentará mantener una relación lo más "fluida y honesta posible" con el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, pero ha advertido de que entre el modelo de sociedad que representa esa formación y el que defiende el PP-A hay una "distancia más que considerable". "Sus recetas no son viables, no tienen posibilidad de ser viables y no solucionan los problemas de los ciudadanos", ha dicho el candidato, quien ha indicado que cuando se han aplicado en algunos países han supuesto un "gran fracaso" en bienestar social, empleo y en progreso. "La cruda realidad necesita rigor, pragmatismo y cercanía", ha apuntado.

Asimismo, Moreno ha insistido en defender la bajada de impuestos en la comunidad, después de que haya sido critica por Rodríguez, que lo ha acusado de beneficiar a las rentas más altas. El candidato ha querido dejar claro que subiendo impuesto no se contribuye a generar empleo ni riqueza.

También ha asegurado que su nuevo Gobierno buscará el consenso sobre una ley para la ordenación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana. Moreno ha garantizado que se buscará ese consenso porque no tiene ningún interés en "polemizar". Ha abogado por que una vez que la norma se debata en el Parlamento, vengan todos los sectores afectados, ecologistas y los que están a favor y en contra y, entre todos, "con rigor, veamos qué solución le damos" a los agricultores afectados y al parque. El actual presidente de la Junta en funciones ha indicado que él quiere acabar con el uso de las aguas subterráneas, aunque es una competencia del Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), porque es lo que "daña" al parque, y lo que se necesita es un trasvase en superficie.

Después de que Rodríguez le reprochara que el PP-A haya cedido un puesto en la Mesa del Parlamento a Vox, Moreno ha indicado que era lo "correcto" para hacer ese órgano lo más plural posible, y ha asegurado que si Adelante Andalucía hubiese sido la tercera fuerza, también el Grupo Popular le hubiera cedido un puesto. "No tiene un argumento sólido para decir que este partido no está interpretando la pluralidad del Parlamento y de la sociedad", ha trasladado a la portavoz de Adelante Andalucía.