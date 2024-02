De la Rosa replica que la obra de Esperanza de Triana es una actuación urgente por una avería de alcantarillado

Tras criticar el Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla que el Gobierno local del PP ha levantado la calle Esperanza de Triana "dos meses y medio después del reasfaltado de la mitad de esta vía; el concejal de Urbanismo, el popular Juan de la Rosa, ha afirmado que se trata de actuaciones por una avería de la red de alcantarillado por colapso de la misma.

De la Rosa ha querido dejar claro que "la obra es fruto de una avería, una actuación imprevisible que ha habido que hacer de urgencia, por lo que dichas afirmaciones, además de ser inciertas, demuestran un gran desconocimiento". Ha añadido que "el PSOE debería informarse bien antes de hacer una crítica de este tipo públicamente".

El delegado ha indicado que "no hay descoordinación, ni ineficacia en las obras por parte del actual gobierno, algo que si ocurría antes. Ahora hay absoluta coordinación entre las diferentes áreas, por lo que exigimos al PSOE que deje de alarmar innecesariamente a los ciudadanos y se informe antes de criticar"."Es una evidencia que el PSOE no está en lo que tiene que estar, y utilizar una avería para engañar a los vecinos es demasiado lamentable", ha destacado."No se trata de ninguna mejora de la infraestructura existente. Su escaso importe, 20.000 euros, ya indica que no se puede tratar de una obra de infraestructura pero para saber eso hay que estar informado", ha añadido criticando las alusciones del PSOE.

De la Rosa ha detallado que la solicitud de planificación de la actuación se realizó el pasado 16 de enero y tras los permisos oportunos, la coordinación y comunicación a clientes y afectados, los equipos entraron a trabajar el 12 de febrero. "La actuación de reparación contempla la sustitución del tramo colapsado de red de alcantarillado y el posterior cierre de calicata mediante aglomerado asfaltico."Es una desfachatez que mientan en algo tan fácil de demostrar, no todo vale", remata.