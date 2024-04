Rueda (Vox) pide "priorizar la inversión en la infraestructura vial española sobre análisis superfluos"

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ante una iniciativa socialista presentada en el Congreso de los Diputados en relación con realizar un análisis del impacto del cambio climático en las carreteras españolas ha mostrado su "firme oposición" a lo que considera "políticas desconectadas de la realidad" y ha incidido en "la urgente necesidad de priorizar la inversión en la infraestructura vial española sobre análisis superfluos".

Rueda, en referencia al calificativo de "surrealista de la Agenda España por parte del PSOE", en su turno de intervención ha señalado que "es el colmo del desconocimiento". "Surrealista sí que son esa agenda 2030, esa ley de amnistía, surrealista sí que es el caso de corrupción del Partido Socialista y los allegados al Partido Socialista, llámese Koldo o Begoña Gómez"."Y ahora --ha continuado-- el Partido Socialista presenta una iniciativa donde pretende realizar un análisis de la vulnerabilidad de toda la red de carreteras española para cuantificar la amenaza real de los impactos vinculados al cambio climático", ha criticado.

De igual modo, en su exposición de motivos, ha explicado Rueda, "hace una mención a la Asociación Española de Carreteras y vuelve a hacer mención al cambio climático".

En este punto, ha destacado que "lo que no menciona es lo que la Asociación Española de Carreteras ya comunicó en febrero del 2024, donde los expertos calculan que el déficit de reparaciones en la red de carreteras de España asciende a 9.900 millones de euros, que el 83% de los pasajeros se mueven por carretera y que el 91% de las toneladas de mercancías también se transportan por carretera"."Y tenemos aquí un Gobierno que está en los dislates ideológicos", ha advertido en un comunicado, al tiempo que ha recordado que "España tiene 17.108 kilómetros de vías de alta capacidad y su falta de mantenimiento es y ha sido una queja constante. Tenemos grietas en las rodadas, agrietamiento grueso, deformaciones, baches, con neumáticos reventados, con carreteras que se siguen desgastando y cuanto más avanza ese deterioro, más costosa es su reparación".

También ha criticado que "los socialistas vienen a decir ahora que el dinero de los españoles se gaste en un análisis que a ver esto cuánto nos va a costar".

Rueda ha dicho al PSOE que "no malgasten el dinero de los españoles, no lo malgasten en análisis estériles. No hace falta que hagan análisis si quieren dense una vueltecita por Málaga".

En este sentido, ha detallado que en las carreteras de Málaga "se concentran nueve de los tramos más peligrosos, con puntos de alta siniestralidad. Estamos hablando de accidentes con víctimas mortales, puntos negros como el Valle de Guadalhorce, Antequera, Axarquía y Costa del Sol".

Ha recordado, por otro lado que, desde Vox en la Diputación de Málaga han sacado adelante "iniciativas para el arreglo y mejora de las carreteras de Alhaurín el Grande, Cajiz y Vélez-Málaga a Arenas; además de votar a favor de la liberación de la AP-7 para mejorar la movilidad en la provincia"."Sin duda, iniciativas reales, que solucionan problemas reales y no brindis al sol ni proyectos que guardan en cajones durante años y que sólo sirven para vender titulares", ha dicho y ha agregado que "lo que tienen que hacer es invertir en la reparación y en la conservación de toda la red, como hace Vox en Málaga y allí donde tiene representación".

Por último, Rueda ha añadido que lo que sucede en Málaga "se repite en toda España" y ha pedido al PSOE que "no gaste el dinero en bobadas ideológicas. Lo que tienen que hacer es invertir, invertir en el mantenimiento de las carreteras que sí son titularidad del Gobierno y esa es su responsabilidad. Salvar vidas y no seguir poniéndolas en peligro".