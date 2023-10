Ruth Almidon Aiquipa publica 'Historias de amor, el dolor detrás de tu sonrisa' tras la muerte de dos allegados

La muerte repentina de dos seres queridos fue el detonante para que Ruth Almidon Aiquipa creara 'Historias de amor, el dolor detrás de tu sonrisa'; obras de la que destaca la "resiliencia" que se manifiesta a través de Kelly, la protagonista de la novela, quien "a pesar de que pierde a varios seres queridos en diferentes circunstancias, se sobrepone al dolor y encuentra la manera de vivir con fortaleza y sabiduría".

Según ha indicado la editorial Círculo Rojo en una nota, "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, una lectura entretenida de principio a fin, encontrarán también drama, romance, sabiduría, fe, perdón, amor y superación personal".

La protagonista de esta historia descubre a los seis años que fue abandonada por su madre biológica. "Sufre el rechazo de quien creía su hermana mayor" así como "por no poder llamar mamá a la persona que era su madre hasta el momento". "En la escuela, los niños son crueles. La llaman 'la Recogida', excepto Fabiana, que se hace amiga suya, compartiendo buenos y malos momentos", explica la sinopsis de la novela."Kelly encuentra fortaleza con la esperanza de que, un día, su madre biológica vendrá a llevarla consigo" de modo que "apenas cumple dieciocho años, se casa para después quedarse embarazada y dar a luz a un niño con graves problemas de salud. Su matrimonio con Juan no supera esta prueba. Kelly no perdona a Juan por haberla abandonado en el momento en el que más lo necesitaba, ya que su hijo murió en sus brazos".

A raíz de ello, "sufre de depresión después de la muerte de su hijo". Finalmente, Kelly supera la depresión con ayuda de Fabiana. "Después de una pésima noche, Kelly enciende el televisor y ve en las noticias que su mejor amiga ha sido asesinada junto a su hijo de tres años. Nadie supo el dolor detrás de la sonrisa", explica.