Saavedra (PP) asegura que el Ayuntamiento "no ha dejado de trabajar" en la cesión de Los Cármenes

El portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra (PP), ha señalado que el Ayuntamiento "no ha dejado de trabajar ni un segundo" en este mandato "con seriedad y con rigor" para llegar con el Granada CF a un acuerdo definitivo de cesión del estadio Nuevo Los Cármenes.

Todo ello en el marco de "ese compromiso que tenemos con la afición del Granada para que Los Cármenes" sea "un espacio acorde a la ciudad" y al propio equipo de fútbol, ha asegurado el primer teniente de alcalde en un audio remitido a los medios tras unas críticas del PSOE al respecto.

Se trabaja "sin improvisación" ni "prisas", según ha añadido Saavedra, quien ha acusado al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, de "vender humo" cuando estuvo al frente del equipo de gobierno local "dos veces" en este asunto. En este sentido, se trata de "no fracasar una vez más" y "que no se queden desiertos esos pliegos"."No entendemos cómo quien no fue capaz de hacerlo" puede "exigir en estos seis meses que se haya resuelto ya esa concesión a largo plazo", ha añadido, incidiendo en que el equipo de gobierno local del PP volvió"a firmar una concesión para que el club pudiera lógicamente disfrutar del estadio" durante toda esta temporada.

En paralelo, "no dejamos de trabajar para poder conseguir esa cesión a largo plazo que permita hacer la reforma del estadio de Los Cármenes" así como "modernizarlo" y esté"a la altura de la afición que tiene Granada".

Cuenca ha visitado este martes el barrio del Zaidín, donde ha puesto de manifiesto "la necesidad de retomar el trabajo con el Granada CF para llegar a un acuerdo definitivo de cesión del estadio con carácter permanente y no anual como hasta ahora se está haciendo".