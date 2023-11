Saavedra (PP) recalca que las ordenanzas fiscales "no suben el IBI" y pide al PSOE que "deje de confundir"

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha instado este jueves al portavoz socialista, Paco Cuenca, a que deje de "mentir" y "confundir" a los granadinos sobre las ordenanzas fiscales, incidiendo en que "el IBI no se sube y no repercute a las familias, sino que hay una modificación en el uso comercial del IBI que afecta a locales cuyo valor catastral supera los 138.000 euros, lo cual no afecta en absoluto al comercio tradicional"."Paco Cuenca insiste en decir que sube el IBI y nos olvidamos de las familias y esto es falso, no por decir más veces una mentira se convierte en realidad", ha señalado en una nota el portavoz, quien ha defendido que las ordenanzas buscan, por una parte, "conseguir que la ciudad disponga de unos presupuestos acordes a las necesidades actuales"; y de otra "hacer frente al agujero que ha dejado el gobierno" anterior presidido por Cuenca en las arcas municipales, que ha cifrado en más de 20 millones."No hemos tocado nada en absoluto, ninguna tasa que les afecte a estas familias", ha garantizado Saavedra y ha explicado que el gobierno local trabaja "en una planificación para que, cuando la situación económica lo permita, aplicar bonificaciones para las familias más vulnerables, ya que en este ejercicio no ha sido posible, dada la situación económica preocupante".

Jorge Saavedra ha defendido la voluntad de diálogo del gobierno local y ha pedimos rigor afirmando que el PSOE ha presentando alegaciones "a cuestiones que no han sido modificadas y, por tanto, no son objeto de alegación", es decir, "el señor Cuenca está presentando alegaciones a sus propias ordenanzas de 2022", ha enfatizado.

Por último, el portavoz municipal ha aclarado que el "nuevo equipo de gobierno trabaja desde el primer día para revertir la situación económica que han encontrado" y ha trasladado un mensaje de tranquilidad: "Trabajamos para contar con una administración más digitalizada, más ágil, que reduzca trámites y procedimientos y con una clara estrategia y gestión en materia urbanística, reestructurando funcionalmente la gestión municipal y mejorando la gestión de los ingresos".