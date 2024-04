Salado dice que Gobierno "está castigando" a Málaga con el no al tren litoral y defiende su rentabilidad social

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha defendido la "rentabilidad social" que tiene el proyecto del tren de la Costa del Sol y ha criticado que "el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, el señor Óscar Puente es una marioneta más de lo que marca el señor Sánchez, está castigando a la Costa del Sol, castigando a todos los malagueños" con su negativa a esta iniciativa.

En declaraciones a los periodistas, Salado ha afirmado que él ya era "un auténtico convencido de que el Gobierno de España no tiene interés en hacer el tren litoral ni mejorar lo que es la oferta ferroviaria" de la provincia de Málaga; "que, como se dice vulgarmente, estaban mareando la perdiz".

Ha recordado que "hay estudios previos que se han hecho con anteriores gobiernos, hay documentación, hay un estudio que se le entregó muy recientemente de Unicaja por encargo del Ayuntamiento y la Diputación", considerando que "información tienen sobre las posibilidades del trazado, que ellos tienen que complementar".

Pero, ha señalado que para hacerlo "hay que tener dos requisitos", el primero, "recursos económicos, que los hay, porque los hay para otros territorios de España", poniendo como ejemplo Cataluña, donde "todo lo que piden se les entrega, tanto de Cercanía u otras infraestructuras de todo tipo"; y el segundo "es voluntad política", lamentando que "eso es lo que no hay"."Al final, el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, el señor Óscar Puente es una marioneta más de lo que marca el señor Sánchez, está castigando a la Costa del Sol, castigando a todos los malagueños, porque es una infraestructura que se está demostrando que es rentable, no solo económicamente, porque tampoco hay que buscar la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social", ha manifestado Salado.

Según ha precisado, la provincia de Málaga "tiene un colapso de movilidad", punto en el que ha señalado que este es uno de los grandes problemas de la provincia, junto con la sequía, "que afortunadamente se va corrigiendo y se siguen realizando las obras correspondientes por parte de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Diputación".

En cuanto a movilidad, ha aludido a los estudios del tercer carril de la A-7; "que veremos a ver cuándo vienen esos estudios"; y a la apuesta por el transporte ferroviarios, apuntando que en este aspecto "claramente ha dicho el ministro que no está entre sus prioridades la mejora, no solo del tren de Cercanía, sino un tren mucho más potente, más versátil, más necesario, que es el tren litoral que nos lleve hasta Marbella, Estepona e incluso nos conecte con el Campo de Gibraltar"."Nada nuevo. Desde que llegó el ministro claramente ha mandado mensaje de que no está en sus prioridades y que no es una obra que va a acometer el Gobierno de España", ha lamentado Salado, quien ha asegurado que seguirán "insistiendo, evidentemente, porque es nuestra obligación y es necesario para la provincia de Málaga ese transporte".