Salado: "El Gobierno central ha demostrado a las claras que no tiene voluntad de realizar el tren a Marbella"

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha criticado que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "ha demostrado ya a las claras que no tiene voluntad alguna de realizar el tren a Marbella, Estepona y Algeciras ni de resolver los problemas de movilidad de la Costa del Sol".

Así lo ha señalado Salado después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se haya referido a la reivindicación del tren a Marbella y ha descartado que se trate de una opción viable, al entender que la prolongación del Cercanías a esta ciudad tendría muchas paradas y no haría atractivo el servicio frente al coche, y que una línea de alta velocidad resulta complicado.

Salado ha afeado que "han tenido seis años para retomar y avanzar en el proyecto que dejó planteado, con dos alternativas de trazado y estudios de demanda, el Gobierno del PP. Y lo único que han hecho es esconderlo todo en un cajón, decir que no hay papeles y no hacer absolutamente nada más".

A su juicio, "es de una hipocresía y deslealtad inaceptables que el PSOE de Málaga vote a favor de llevar el tren a Marbella, Estepona y Algeciras pero luego se dedique a justificar el abandono inversor del Gobierno y que se prime a otros territorios".

El también presidente de Turismo Costa del Sol ha insistido en que "por mucho que diga el PSOE, Málaga no puede esperar a que llegue su nuevo momento, porque su momento es ahora, es desde hace años, y las necesidades y los problemas que genera nuestro crecimiento y desarrollo no se pueden esconder en un cajón ni tapar con mentiras".

En este punto, ha insistido en que "los malagueños y los habitantes de la Costa del Sol no son menos que nadie y merecen las mismas infraestructuras de movilidad y transporte público que existen, se planifican y construyen en las otras grandes áreas metropolitanas de España". "Son obras costosas, sí, pero en otros puntos de las geografía española ese coste no es un argumento para no acometerlas", ha apostillado."No podemos permitir este agravio constante cuando esta es una de las zonas en las que más impuestos recauda el Estado y con más dinamismo y futuro de nuestro país", ha concluido.