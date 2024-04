Salado cree que eliminar 'Golden Visa' es "una cortina de humo" del Gobierno "para ocultar su incompetencia"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado este martes en relación con el anuncio del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de eliminar el visado de oro, también conocido como 'golden visa', para extranjeros no residentes en la UE que invierten más de 500.000 euros en vivienda, que "como todo lo que hace este Gobierno" es "una cortina de humo para ocultar su incompetencia".

Salado, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que "cuando estábamos en campaña electoral, Pedro Sánchez prometió miles y miles de viviendas que se iban a construir VPO" y que el Gobierno "se iba a poner a hacer, muchas veces superando las 100.000 viviendas". "Hemos visto que eso fue, al final, un anuncio, una cortina de humo, para tapar su incompetencia de construir vivienda pública", ha sostenido el también presidente de Turismo Costa del Sol.

Así, ha añadido que "el responsable de que no haya vivienda pública no es que aquí venga gente y compre vivienda de medio millón de euros o un millón de euros; ese no es el responsable, es la falta de política y de ayuda a la promoción de esas viviendas".

Salado, por tanto, ha incidido en que "es un mensaje más populista, como siempre, en campaña electoral, para decir que la culpa de que la vivienda se encarezca es de estas personas que vienen a comprar una vivienda que vale medio millón de euros, que creo que no está al alcance de nadie; y eso no tiene que ver nada con lo que está pasando ahora que es la subida de los precios de las viviendas, la falta de suelo y la falta de interés de los promotores de hacer esas viviendas porque no se les dan las ayudas suficientes".

De igual modo, ha asegurado que "lo que se tiene que poner a hacer el Gobierno, en vez de quitar esta Golden Visa, es poner recursos económicos para hacer atractiva la construcción de viviendas a los promotores y a los ayuntamientos" y, además, agilizar los trámites administrativos en relación con los planes generales "para poner a disposición el suelo de VPO"."Pero sobre todo, recursos económicos para que el precio de la vivienda sea atractivo a aquellos que construyen la vivienda, que son los promotores y los constructores", ha sostenido Salado.

Por último, ha insistido en cuanto a la medida en que "una vez más es un mensaje, una cortina de humo, para tapar su incompetencia y el incumplimiento de sus promesas electorales, y, en este momento, lanza este nuevo mensaje que no terminamos de creerlo", ha concluido.