Salado muestra el apoyo de Diputación al sector agrario: "Está la razón en vuestra mano, es de justicia"

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, ha trasladado este miércoles el apoyo de la institución supramunicipal a las reivindicaciones del sector agrario, que este miércoles se han movilizado en Málaga capital. "Está la razón en vuestra mano, es de justicia y todo trabajador tiene derecho a poder subsistir y sacar a su familia adelante", ha afirmado.

Así lo ha trasladado Salado, que ha acudido a las movilizaciones del sector agrario que han tenido lugar en Málaga capital, donde ha reconocido que es "un verdadero honor estar aquí con vosotros, con la gente del campo, porque yo me siento del campo, porque soy del campo".

Salado ha transmitido "el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga dentro de nuestro margen de maniobra que tenemos al mundo del campo" y ha incidido en que "lo estamos demostrando año tras año", aludiendo a "ayudas que hemos entregado hace nada de cinco millones de euros, el año pasado también, y vamos a seguir para que, por lo menos, sea más llevadero sacar vuestras explotaciones adelante"."Aquí verdaderamente donde está el problema no es que la Diputación ayude más o menos, el problema está arriba, un problema estructural, un problema en Europa, donde no se pueden poner puertas al campo y burocracia excesiva que, al final, os hace imposible sacar vuestras explotaciones adelante", ha añadido.

De igual modo, Salado ha animado a los presentes a "seguir, no paréis", pero, ha continuado, "como han dicho vuestros representantes, con cabeza, la gente está con vosotros, los 103 alcaldes de la provincia están con vosotros, y tenéis que llevar vuestras movilizaciones donde unáis más adeptos, más personas que os sigan de la ciudadanía, de todas las ciudades, donde sé que tenéis que visibilizar".

En este punto, ha incidido en que lo hagan "con cabeza, porque siempre hay movimientos que están intentando sacar una imagen, una foto, que no os representa a vosotros y sacar que sois personas agresivas, que estáis entorpeciendo la movilidad de los ciudadanos, de las ciudades, de los pueblos" y "eso no es así, eso es una imagen secundaria"."La imagen verdadera es esta, unidos todas las agrupaciones para que seáis una sola voz y que, por fin, se os tengan en cuenta", ha sostenido Salado.

Asimismo, ha agregado que "como se muera el campo, se muera la ciudad de Málaga, se mueve mi pueblo, Rincón de la Victoria, porque estamos interconectados". "El campo necesita la ciudad y la ciudad necesita el campo" y "nosotros vamos a seguir apoyando desde la Diputación Provincial con esas ayudas, a través de Sabor a Málaga y alzando la voz también donde tenemos que hacerlo, en la Junta, al Gobierno de España y sobre todo a Europa"."Europa no puede poner requisitos a los productos europeos cuando están entrando por las fronteras productos de Marruecos, de Sudáfrica, de Latinoamérica, que no cumplen los requisitos que ofrecen a vosotros y al final son con precios más baratos y evidentemente sois menos competitivos", ha dicho.

Por último, ha pedido que no paren: "La gente se tiene que dar cuenta y la gente lo sabe, pero no paréis, no os vengáis abajo. Yo sé que esta lucha no va a ser de dos días, de tres, de cuatro, va a ser de meses. Así que, si seguís, lo vais a conseguir", porque "está la razón en vuestra mano, es de justicia y todo trabajador tiene derecho a poder subsistir y sacar a su familia adelante", ha concluido.