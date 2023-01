Salud mediará en el conflicto de la sanidad privada en Andalucía

La Consejería de Salud y Consumo ha mostrado su interés en mediar para encontrar una solución al conflicto surgido entre los médicos de la sanidad privada en Sevilla y las grandes compañías aseguradoras, que llevará al sector a secundar jornadas de protestas a partir del próximo lunes, cuando está previsto que se dejen de atender consultas de especialidades de los pacientes asegurados por grandes compañías sanitarias para reclamar la actualización de las retribuciones congeladas durante tres décadas y adecuarlas al IPC actual.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, órgano que encabeza el movimiento, ha adelantado en declaraciones a este periódico un primero paso dado por las principales compañías aseguradoras, que han accedido a una reunión con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) el próximo día 30 de enero. Alfonso Carmona destaca que en la misma tendrá su presencia la Consejería de Salud y Consumo, a través del vicepresidente, Miguel Ángel Guzmán, que actuará de "moderador" en esta reunión como "representante de la sanidad en general, pública y privada", afirma.

Carmona ha añadido que, pese a la citada reunión, las protestas seguirán adelante. "Mientras que no veamos nada firmado, no vamos a parar nuestras protestas. Es algo que tenía que haberse hecho hace muchísimos años. Una vez se sienten y lleguemos a un acuerdo, pararemos, mientras tanto no vamos a dejar de protestar", apostilla.

En el caso de que las principales compañías de seguro privado convocadas a este encuentro no se llegue a ningún acuerdo, el Colegio de Médicos de Sevilla y el Sindicato Médico de Sevilla tiene previsto continuar con un calendario de movilizaciones que continuarían el 31 de enero y los días 8, 16 y 24 de febrero.

Los médicos de la sanidad privada se han plantado, tras más de veinticinco años con unos sueldos "indignos" y "congelados". Llevan años reclamando una reacción a las compañías aseguradoras. Éstas llevan sin actualizar los baremos que regulan las retribuciones de los facultativos desde 1992, cuando se estableció una retribución por consulta de, entonces, 2.000 pesetas, equivalentes a los 12 euros que se siguen pagando ahora. El primer calendario de protestas se ha diseñado en Sevilla pero aspira a extenderse al resto de provincias andaluzas.