Más de cinco millones para un acertante de San José del Valle en el Eurojackpot de la ONCE

Un vecino o vecina de San José del Valle (Cádiz) ha ganado más de cinco millones de euros con un premio de segunda categoría del sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado ayer viernes. Se trata del mayor premio que ha dado hasta ahora el Eurojackpot en Andalucía.

La suerte la ha dado Juan Antonio Fernández, vendedor desde hace año y medio, que vende de forma ambulante por toda la localidad gaditana, según una nota de la ONCE."Yo le decía a la gente que iba a dar un premio gordo en San José, porque llevo una rachita muy buena. En agosto di un Rasca de 'La Galleta' de 5.000 euros, y he dado varios de premios 500 euros, y me lo estaba oliendo que iba a dar algo gordo", ha manifestado Juan Antonio Fernández nada más saber que había dado a un vecino suyo más cinco millones de euros.

En concreto, la cuantía de este premio de segunda categoría ha ascendido en este viernes a 5.018.161,10 euros siendo el único acertante en España del mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo.

El acertante se ha quedado a un solo sol (número complementario) de obtener el bote de 120 millones de euros que ofrecía el Eurojackpot de la ONCE para este sorteo."Le he solucionado la vida a una familia entera de por vida, estoy muy feliz y contento, en una nube, aún no me lo creo", ha dicho el vendedor, quien ha apuntado que el 80% de sus clientes adquieren el Eurojackpot aleatoriamente sin elegir una numeración concreta y no sabe todavía quién ha sido el afortunado o afortunada que se ha llevado los cinco millones de euros.