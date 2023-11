El pleno de San Juan apoya al pueblo gitano y retira la declaración institucional del 25N al no firmarla Vox

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), gobernado por la popular María Luisa Moya junto con Cambia, ha celebrado este martes un pleno extraordinario extraordinario y urgente saldado con la formalización de una declaración institucional por el Día del Pueblo Gitano Andaluz, pero la retirada de la declaración similar prevista por el día contra la violencia contra la mujer, al no contar la misma con el respaldo de Vox.

Durante la sesión, ha sido leída la institucional por el Día del Pueblo Gitano Andaluz, con la que el Ayuntamiento de San Juan "vuelve a reafirmar su compromiso con la igualdad, la diversidad y los derechos fundamentales", destacando que a lo largo de la historia, el pueblo gitano ha "enriquecido el acerbo y el patrimonio andaluz", siendo "en algunos campos indivisible lo gitano de lo andaluz", con especial mención al arte flamenco.

La declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento ha destacado así la "singular aportación" del pueblo gitano al "patrimonio común de la cultura que hoy define" Andalucía, mostrando así el "compromiso" del Consistorio con dicho pueblo.

En cuanto a la declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento sobre el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, la alcaldesa ha especificado que tal punto ha "quedado retirado" al no mediar "acuerdo entre todos los grupos".

Ha tomado la palabra la portavoz de Podemos, Blanca Montero, concretado que "no ha habido acuerdo porque Vox no ha querido firmar" la citada declaración institucional, considerando que "con el Reglamento Orgánico Municipal en la mano, podría salir adelante" en el pleno."Podríamos votarla como una moción", ha defendido Blanca Montero, mientras la alcaldesa ha alegado que el asunto figuraba en el orden del día del pleno no como moción política, sino como una declaración institucional de todos los grupos y que tal aspecto ya había sido debatido previamente."Es una pena que no hayamos llegado a un acuerdo entre todos los grupos", ha dicho antes de levantar la sesión, ante los reproches de Blanca Montero y de exalcalde socialista Fernando Zamora, quien ha aludido a un "consenso" con el Gobierno local sobre asunto, en una reunión celebrada este pasado lunes.