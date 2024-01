Santander refuerza los servicios de limpieza y vigilancia en las playas ante la llegada "mínima" de pélets

Cree que el Gobierno central debía de haber estado "mucho más diligente" para evitar la llegada de los microplásticos

El Ayuntamiento de Santander ha reforzado el servicio de limpieza de playas y tiene un servicio extra con Protección Civil de vigilancia, tras la llegada "mínimamente" de pélets a la ciudad en el día de ayer.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este miércoles a preguntas de la prensa, que ha señalado que el Consistorio está a disposición del Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria y sometido al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATERCANT) que ha activado el nivel 2.

A su juicio, el Gobierno central "debía de haber estado mucho más diligente" y otros partidos políticos "podían hacer menos política" porque "quienes pudieron evitar que llegase a cualquiera de las comunidades no reaccionaron y no lo hicieron"."Es algo que nos llega del mar, no pertenece a ningún ayuntamiento ni a ninguna comunidad autónoma", ha subrayado Igual en relación a las bolsas de plásticos que cayeron al mar en aguas portuguesas el 8 de diciembre y llegaron a las comunidades.

La regidora ha apuntado que el Ayuntamiento está al servicio del Gobierno de Cantabria y reporta información dos veces al día --por la mañana y por la tarde--, pero ha de ser el Ejecutivo autonómico, en base al Platercant, quien se manifieste sobre este asunto que afectan a toda Cantabria.

Igual ha hecho estas declaraciones en el centro cívico de Cazoña con motivo del arranque de las actividades de 2024 en la red de centros cívicos.