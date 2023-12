Sanz dice que el Consistorio no ha desplegado "nada" para los migrantes de Canarias al no pedir ayuda el Estado

"Si nos solicitan ayuda, ahí estará el Ayuntamiento, porque Sevilla es una ciudad solidaria", ha dicho el alcalde

Durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, Vox ha pedido información sobre la cobertura social que el municipio ha puesto a disposición de los inmigrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias a la ciudad ante la situación excepcional afrontada por las islas; manifestando el alcalde que el Consistorio no ha gastado ni desplegado "nada", porque el Gobierno central no le ha pedido "ayuda" alguna para la estancia de estas personas en la ciudad.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reconocido que el traslado de estas personas a Sevilla deriva de la "crisis sin precedentes" que afronta Canarias, que entre enero y octubre había recibido a más de 30.400 migrantes llegados a sus costas huyendo de la pobreza o los conflictos de sus países de origen.

Según ha asegurado, en Sevilla estos migrantes en situación irregular en España, "la mayoría de Senegal, que no permite su repatriación", han sido "alojados en apartamentos turísticos" y hasta Vox han llegado "quejas" de "vecinos del casco histórico preocupados" por situaciones de "inseguridad".

En ese sentido, Peláez ha lanzado una batería de preguntas al alcalde, en demanda de conocer "qué medidas" ha desplegado el Ayuntamiento para atender a estas personas y "cuánto dinero" está suponiendo para las arcas municipales, considerando que Sevilla es una de las ciudades que más migrantes de Canarias ha acogido.

El alcalde, de su lado, ha manifestado que es "mentira" que Sevilla sea la ciudad que más migrantes de Canarias ha recibido, porque en Almería "hay cinco veces más"; detallando que después de que el pasado 29 de octubre el Gobierno central le informase de que Sevilla recibiría a unas 60 personas, al día siguiente, en un encuentro oficial, el Gobierno central no concretó el número final de migrantes que trasladaría a la ciudad "ni el tiempo de estancia, ni la aportación estatal ni los lugares de acogida".

En ese sentido, el alcalde ha lamentado el "secretismo" de las autoridades estatales porque "esto se soluciona con mucha transparencia".

Sanz ha precisado además que el Ayuntamiento no ha empleado "ninguna partida presupuestaria" ni desplegado "ninguna medida" con relación a estas personas. "No estamos gastando nada", ha asegurado, explicando que como el Estado no ha "solicitado ayuda" al Ayuntamiento, el mismo no está"haciendo absolutamente nada"."Si nos solicitan ayuda, ahí estará el Ayuntamiento, porque Sevilla es una ciudad solidaria", ha dicho Sanz, avisando de que al Gobierno central "le han faltado acciones planificadas" para afrontar esta situación de crisis humanitaria.