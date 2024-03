Sanz reprocha a Muñoz que intente "blanquear la amnistía para salvar el interés de Pedro Sánchez"

Tras manifestar el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, que después de "tanta bronca política", la ley de amnistía negociada entre el PSOE, Junts y ERC para exonerar a los dirigentes y ciudadanos con cargos judiciales pendientes por el proceso independentista catalán de 2017 "debería servir para algo", en concreto para "rebajar la tensión y mejorar la convivencia en Cataluña"; el alcalde, el popular José Luis Sanz, le ha recriminado que opte por "blanquear" dicha medida para "salvar el interés de Pedro Sánchez"."Resulta indignante que Muñoz esté preocupado en defender la amnistía, que va a dejar impunes delitos gravísimos, y no esté preocupado en defender los intereses de los sevillanos, al no haber querido ni tan siquiera abstenerse para permitir que Sevilla tenga presupuestos", ha indicado Sanz, en alusión además a la falta de acuerdo en torno al proyecto del PP para los nuevos presupuestos municipales, aspecto en el que el PSOE reprocha al PP una supuesta falta de respuesta a sus propuestas."El senador Muñoz actúa más como delegado de Pedro Sánchez en Sevilla que como ex alcalde y concejal de todos los sevillanos. Está más preocupado en una ley de impunidad que amnistía la corrupción a cambio de siete votos que en los intereses de Sevilla", ha enfatizado Sanz, considerando que la ley de amnistía es "un ataque frontal al estado constitucional y a la igualdad de todos los españoles frente a la ley".