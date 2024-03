Sanz: "El PSOE tiene que decidir si quiere estar del lado de proteger la Plaza de España o de la confrontación"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado este jueves que "el PSOE tiene que decidir si quiere estar del lado de proteger la Plaza de España o del lado de la confrontación política", ya que, según ha indicado, "su única obsesión es proteger la Plaza de España no privatizarla como si hizo el PSOE y Gómez de Celis con espacios públicos de Sevilla, como la Plaza de la Encarnación".

Así, Sanz ha explicado que "mi propuesta no conlleva privatización alguna, no estamos hablando de privatización, estamos hablando de cerrar este conjunto arquitectónico enclavado en el parque de María Luisa para no residentes en la provincia. Es decir, cobrar una entrada a este espacio, algo de lo que estarían exentos los sevillanos y empadronados en Sevilla, tanto capital como provincia", según recoge el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Del mismo modo, ha añadido que "con esto lo que queremos es un servicio de vigilancia y control 24 horas en esta plaza que no lo tiene. Y, en segundo lugar, poder tener un convenio con la Universidad, la Facultad de Bellas Artes para que haya un taller de restauración municipal permanente que diariamente esté llevando a cabo tareas de mantenimiento", al tiempo que ha recordado que "la conservación y mantenimiento de la Plaza de España cuesta más de un millón de euros al año, concretamente 1.230.000 euros al año".

El alcalde de Sevilla ha insistido que "no se trata de ninguna ocurrencia como dicen Gómez de Celis y la ministra Montero, ocurrencia fue lo que en su día hicieron con la Encarnación, que privatizaron, y cuyo derroche aún seguimos pagando todos los sevillanos, algo de lo que ahora parece que no se acuerdan"."No se entiende que ahora la ministra de Hacienda y Gómez de Celis, que privatizó las setas de la Encarnación hablen ahora de privatización cuando lo que se pretende es proteger el patrimonio para que este entorno vuelva a ser un espacio emblemático en la conmemoración del 29", ha reiterado Sanz, para indicar después que "en lugar de criticar y ningunear Sevilla, si tanto les preocupa la ciudad lo que tienen que hacer es poner alternativas encima de la mesa, como está haciendo este equipo de gobierno, para, de forma conjunta, buscar soluciones y fórmulas alternativas de financiación al margen del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla".

En este sentido, Sanz ha señalado que "con esta actitud lo único que ponen en evidencia es que, como siempre ocurre con el PSOE, ponen sus intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudad", y, a su vez, ha señalado que "no quiero confrontaciones políticas, lo único que quiero es lo mejor para mi ciudad y para los sevillanos, que ya están hartos de desprecios, agravios y trabas".

Por último, Sanz ha reiterado que "no estamos hablando ni de capricho ni de ocurrencias, estamos hablando de prioridades y protección del patrimonio, de velar por los intereses y mantenimiento de nuestra ciudad, por ello esperamos que pongan encima de la mesa algunas alternativas, en lugar de seguir poniendo trabas". En definitiva, "estamos hablando de convertir la Plaza de España en un motor económico para regenerar todos los espacios del 29, pero el Gobierno central con Gómez de Celis a la cabeza prefiere confrontar", ha zanjado.