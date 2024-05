Sanz anuncia el pleno de presupuestos para el 3 de junio y pide a los grupos "actitud constructiva"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el próximo pleno de presupuestos se celebrará el lunes, 3 de junio, y ha pedido a los grupos políticos una "actitud constructiva" y que "no pretendan seguir con la situación de bloqueo a la que tienen sometida la ciudad de Sevilla".

Así lo ha manifestado Sanz a los medios haciendo referencia a la ronda de contactos que comienza este lunes para abordar los presupuestos municipales de 2024. "Están convocados los tres grupos políticos esta tarde, a partir de las 17,30, primero el Partido Socialista, después Vox y después Con Podemos-IU, yo espero que vengan con un actitud positiva", ha incidido.

Ante la pregunta de los periodistas sobre si se hará balance al cumplirse el primer año de mandato, el primer edil en el Consistorio hispalense ha respondido que "ahora estamos centrados en el pleno del presupuesto, y si ese presupuesto sale rechazado también, la cuestión de confianza la llevaremos a cabo esa misma semana, en este momento esa nuestra prioridad".

Con respecto a las declaraciones de la portavoz, Cristina Peláez, sobre el posible pacto, en la que la concejal afirmaba que Sanz le había dicho que "sí o sí" habría pacto, el alcalde ha sido tajante y ha asegurado que va a seguir gobernando en solitario. "Lo llevo diciendo estos diez meses, y lo dije durante los 600 días que tuve de campaña electoral. Busqué poder gobernar en solitario y conseguí gobernar en solitario. Y eso va a ser durante estos tres años que quedan", ha subrayado.

A este respecto, ha añadido que tiene encuentros con todos los grupos, y en este sentido ha afirmado: "Yo he tenido encuentro no solo con la señora Peláez, con el señor Muñoz, también tengo encuentro de vez en cuando, o con la señora Hornillo, es decir, he tenido conversaciones y negociaciones con todos los grupos y voy a seguir teniendo, espero, conversaciones y negociaciones con todos los grupos".

Finalmente, Sanz ha reiterado que "con Vox podemos hablar de muchas cosas, se puede hablar de todo", pero "de gobierno de coalición, no", ha zanjado.