Sanz apuesta por que esta Feria será la última que se inicie en sábado: "No hay bolsillo ni cuerpo que aguante"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado partidario de recuperar el modelo de Feria de Abril anterior a la modificación de 2017, cuando la celebración daba comienzo con el lunes de 'Pescaíto', y ha apuntado a que cree que esta será la última Feria que se inicie en día sábado, en alusión al referédum planteado por el Consistorio entre el 23 y 25 de abril."Creo que a raíz de los últimos años todo el mundo se ha dado cuenta de que este es un modelo de Feria un poco largo, que no hay ni bolsillo ni cuerpo de aguante", ha remachado el regidor en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que, por lo que le dice "prácticamente todo el mundo", la Feria de Abril regresará al modelo anterior.

Así, ha manifestado que ya el año pasado la Asociación de Hosteleros le trasladó que el actual sistema era "muy largo", puesto que "el último tramo de la Feria decaía mucho y no les interesaba", aunque ha recordado que "ahora tienen los sevillanos la posibilidad de decidir votando" tras la próxima celebración de la Feria, que se extenderá entre este sábado, 13 de abril, y el próximo día 20.

El regidor 'popular', quien planteó un aumento futuro de 300 casetas, ha sido preguntado por la pérdida de la caseta del PSOE en esta edición, y ha hecho hincapié en que en estos momentos "hay más de mil casetas en espera", y ha detallado en que "hay que cambiar una ordenanza que no ha dado buenos resultados, para lo que se está trabajando que a la próxima Feria pueda funcionar". Sin embargo, no se ha cerrado a la posibilidad de "primar a los que han perdido una caseta" en la nueva ordenanza que se hiciera, aunque ha puesto de relieve que, incluso con la nueva dotación de casetas, "sería muy complicado acabar con la lista de espera", por lo que "primar" a los que han perdido la caseta porque no pagaron el tiempo es "complicado de plantear".

Preguntado también sobre la implementación de agentes tutores para esta Feria, con el objetivo, entre otras cosas, de evitar el consumo alcohol por parte de menores, ha desgranado que la idea es "primero, actuar y hablar con el menor" y, después, "hablar con los padres". En este sentido, ha subrayado que es una medida "para intentar atajar el problema del botellón, sobre todo en menores", y que estima que será"muy positiva".