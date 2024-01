Sanz avisa que "el único argumento" del puente de la SE-40 es "invertir menos" y reclama iniciar las obras

Ante la declaración de impacto ambiental del nuevo anteproyecto del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, que se decanta por la alternativa A con más de cinco kilómetros de trazado, 3,2 de ellos materializados en un puente sin pilas en el cauce del Guadalquivir y de más de 70 metros de gálibo; el alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, ha manifestado que "el único argumento" del Gobierno central del PSOE y Sumar para optar por un puente en lugar de los túneles contratados años atrás y paralizados durante décadas "es el ahorro en la inversión", reclamando que el Estado "inicie de una vez" las obras y "deje de castigar a la ciudad.

Mientras el nuevo estudio informativo promovido por el Ministerio de Transportes para este tramo de la SE-40 apostaba por la opción de sustituir por un puente los túneles contratados en 2009, cuya ejecución quedó paralizada hace unos diez años cuando apenas había comenzado su construcción, al ser detectado un grado de permeabilidad en el suelo superior al inicialmente previsto", el alcalde de Sevilla ha enfatizado que "no hay ningún motivo técnico" para no acometer el proyecto mediante túneles."La única razón es invertir menos en Sevilla", ha asegurado, toda vez que el Gobierno central admitía ya años atrás que la solución del puente reduciría la inversión necesaria a unos 458 millones de euros frente a los 1.077 y 1.826 millones de las opciones de túneles y que el puente podría estar listo en 2028 y los túneles entre 2032 y 2036."Es urgente que el Gobierno levante la parálisis de una infraestructura que es vital para el desarrollo y el progreso de Sevilla y para los sevillanos, que no merecen que los sigan mareando con informes y cambios de criterio que han supuesto un desperdicio de tiempo y dinero. Es un continuo agravio a Sevilla, que necesita una infraestructura que tiene secuestrada el Gobierno desde hace años", ha subrayado el primer edil.

Al respecto, ha señalado que ha solicitado al nuevo ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, "una reunión para abordar de forma urgente la situación de las infraestructuras que Sevilla tiene pendientes desde hace varias décadas"."Los sevillanos merecemos unas infraestructuras acordes a la importancia histórica y actual de Sevilla y entre todas las carencias que tiene la ciudad, sin duda la movilidad es una de las más necesitadas", ha dicho aludiendo a "infraestructuras fundamentales para recuperar el espacio perdido, como el metro, la SE-40, el cierre del anillo de cercanías o la conexión entre Santa Justa y el Aeropuerto".