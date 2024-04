Sanz daría la "bienvenida" a una dimisión de Sánchez al considerarle "el presidente más antisevillano"

"Cualquiera que venga dudo que siga castigando tanto a la ciudad", ha manifestado el alcalde

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha manifestado este lunes que si finalmente el socialista Pedro Sánchez dimite como presidente del Gobierno habría que dar la "bienvenida" a dicha decisión, al considerar que se trata del "presidente más antisevillano" que ha conocido la ciudad. "Cualquiera que venga dudo que siga castigando tanto a la ciudad", ha aseverado Sanz.

En rueda de prensa antes de que Sánchez desvele a partir de las 11,00 horas su decisión sobre si sigue o no al frente del Gobierno, José Luis Sanz ha ironizado con el "estado de nerviosismo" de este fin de semana a la espera de la resolución del presidente del Gobierno. "No me hallo. Todo el fin de semana pensando en lo que haga este pobre hombre", ha bromeado.

Tras ello, ha opinado que lo que decida Pedro Sánchez "es totalmente irrelevante" para Sevilla, porque "no ha habido otro presidente en la historia democrática de España que haya castigado tanto a la ciudad, que haya pasando tanto de ella o que la haya ninguneado tanto y bloqueado sus infraestructuras".

Por eso, ha considerado que si finalmente Sánchez dimite será una decisión a la cual dar la "bienvenida", pues se trata del "presidente más antisevillano" que ha conocido la ciudad, a su entender. "Cualquiera que venga dudo que siga castigando tanto a la ciudad", ha aseverado Sanz.

Y en el caso de que le sustituyese al frente del Gobierno la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, Sanz ha asegurado que supo que la misma ocupa un escaño en el Congreso por la circunscripción de Sevilla a cuenta de sus intervenciones en la Cámara baja en rechazo al planteamiento del Ayuntamiento hispalense de cerrar la monumental Plaza de España para cobrar la entrada a los turistas, no así a los vecinos de la ciudad y su provincia; porque ella "no había tratado" antes ningún otro asunto relativo a la ciudad. "Espero que si es presidenta, se acuerde de Sevilla", ha dicho Sanz.

Pedro Sánchez, en cualquier caso, anunciará su decisión después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias tras las denuncias de Manos Limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, unas actuaciones que la Fiscalía ha solicitado archivar. Sánchez encuadra esta situación en una "estrategia de acoso y derribo" en la que ve al PP y a Vox como "colaboradores necesarios".