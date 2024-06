Sanz tacha de "ocurrencia" que Muñoz pida su dimisión y asegura tener "total autonomía" respecto a San Telmo

Así lo ha puesto de manifiesto Sanz ante las preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa convocada en el Consistorio con motivo del balance del primer año de gobierno, donde ha respondido además que "el señor Muñoz y el Partido Socialista perdieron las elecciones municipales en esta ciudad, el señor Muñoz y el Partido Socialista perdieron las elecciones generales en esta ciudad, y el señor Muñoz y el Partido Socialista perdieron las europeas en esta ciudad", pero "el que se tiene que ir soy yo. Esto es el mundo al revés", ha espetado.

Por otra parte, ante la pregunta sobre las declaraciones del portavoz socialista acerca de que no llegaba a un acuerdo con Vox porque "estaba intervenido por San Telmo", Sanz ha garantizado que tiene "total autonomía para llevar a cabo la acción de gobierno y para gestionar la ciudad de Sevilla"."Tengo el apoyo y el respaldo total del presidente de la Junta de Andalucía, en proyectos muy concretos además para esta ciudad y en absoluto me siento intervenido por nadie. El convencido de que no tengo que pactar con Vox soy yo", ha continuado.

Al hilo de ello, el primer edil ha vuelto a incidir en que "no va a haber ningún pacto de gobierno con Vox", para añadir que "cosa distinta es que se puedan llegar a acuerdos en temas concretos". Por tanto, "si yo estuviera en la oposición de este Ayuntamiento, intentaría aportar mi granito de arena para sacar adelante algunos proyectos". "Creo que Vox debería estar en eso, y también el propio Partido Socialista", ha puntualizado."Aquí no va a haber pacto con Vox. Lo he dicho ya, por activa y por pasiva. Lo dije durante la campaña y lo sigo repitiendo. Espero que se puedan sacar algunos proyectos con el apoyo de Vox o del Partido Socialista. De momento el presupuesto del 24 lo vamos a tener y las cosas van a empezar a funcionar mucho más rápido", ha zanjado Sanz.