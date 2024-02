Sanz destaca el "respaldo rotundo" del sector al expositor propio de la capital en Fitur y repetirá en 2025

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha mantenido una reunión con los representantes de las principales instituciones de la ciudad relacionadas con el sector turístico, que según destaca el Ayuntamiento han mostrado "su apoyo y respaldo" por la gestión y el éxito de Fitur. Entre otras, han asistido la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, ASET, la patronal de hostelería, la Asociación de Hoteles, la Asociación de Agencias de Viajes, los guías turísticos, los apartamentos turísticos y Convention Bureau.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha manifestado que "el sector ha respaldado de forma clara y rotunda la representación de Sevilla con estand propio en Fitur, y animan a seguir por esta senda e incluso creen que el espacio fue pequeño para la actividad que tuvo", toda vez que el presidente socialista de la Diputación, Javier Fernández, aseguraba de su lado que muchos empresarios le transmiten que ven "errónea" la decisión y que Sanz "se está equivocando" con el expositor individual.

Posteriormente, la Cámara de Comercio manifestaba su apoyo a la decisión municipal, aunque solicitando "mejorar el espacio, así como el lugar de trabajo para los profesionales del sector turístico".

Asimismo, el primer edil ha señalado que también ha trasladado a los representantes del sector turístico la intención de "mantener un diálogo sobre este aspecto con la Junta de Andalucía, con el único fin de que Sevilla esté representada de la mejor manera posible en esta importante feria".

Ello, después de que la Diputación, la Confederación de Empresarios de Sevilla y los sindicatos UGT y CCOO reclamasen a la Junta un nuevo reparto de los espacios en el pabellón andaluz de Fitur, al considerar que el mismo primaba al sector del turismo de playa en detrimento de los territorios interiores y de ciudades como Sevilla.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha declarado que "durante esta reunión de balance hemos repasado las actuaciones y reuniones que se han llevado a cabo durante Fitur 2024, donde se han realizado un total de 215 encuentros durante los tres días de la muestra profesional, de las que 41 han sido reuniones institucionales, 50 con las diferentes Oficinas Españolas de Turismo en el mundo, 24 con empresas tecnológicas y vinculadas a proyectos del denominado 'turismo inteligente', 18 con compañías aéreas y empresas de conectividad, entre otras"."Desde el primer día he manifestado que Sevilla tiene un discurso propio y es un destino tan único y especial que no podíamos seguir consistiendo que se presentase al mundo como un destino más, el sector lo demandaba desde hace años, por ello este equipo de Gobierno hemos puesto a Sevilla y a los empresarios del sector en el sitio que se merecen y que tanto anhelaban", ha insistido "El sector turístico en términos económicos representa cerca del 20% del PIB de las cuentas de Sevilla, no podemos obviar este dato y tras el éxito cosechado este año y a petición de los empresarios nuestra intención es que Sevilla vuelva a Fitur 2025 con su propio stand", ha apostillado el alcalde.