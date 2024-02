Sanz pide al subdelegado dejar la "bronca partidista" en torno a la Agencia de Salud Pública: "Hay que sumar"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha llamado a "sumar" entre todas las administraciones para conseguir el "objetivo común" de que la nueva Agencia Estatal de Salud Pública se instale en Granada, recalcando que "en los temas importantes donde nos jugamos mucho" como es este caso, la "política partidista" y la "bronca", "sobran".

Sanz se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada por las recientes declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que si bien aseguró este pasado jueves que la capital granadina es un "lugar adecuado" para acoger la sede de esta agencia estatal de nueva creación, la gestión de la Junta de Andalucía en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) representa un "lastre".

A juicio del consejero, cuando se trata de "pelear por cosas importantes" lo que toca es "sumar" y este tipo de "reproches y críticas" no constituyen el "mejor servicio" que se puede prestar para conseguir el objetivo de que Granada albergue esta agencia sino que "hacen daño" a la candidatura de una ciudad que merece "todo el apoyo"."Granada se merece ese respaldo y no se merece políticos que vengan exclusivamente a destruir para luego justificar si no sale; creo que eso es un mal servicio y deberíamos dar una imagen de unidad", ha remarcado el consejero de Presidencia, quien ha defendido en relación a las palabras del subdelegado que "Andalucía va a disponer de un potentísimo organismo público de investigación en respuesta a la necesidad del sistema sanitario andaluz".

Ha incidido en que la Junta va a responder a la reivindicación de los investigadores biomédicos y de ciencias de la salud, impulsando la mejora del sistema sanitario público y "convirtiendo a Andalucía en un centro de referencia I+D+i en salud y en salud pública". "Y por eso vamos a poner en marcha el Instituto de Salud de Andalucía, que no quita nada, sino que suma todo", ha precisado, tras las críticas surgidas de distintos partidos respecto a que esto pueda suponer un desmantelamiento de la EASP."Aquí no se quita nada, aquí se suma todo. Esa es la estrategia para la puesta en marcha de ese organismo público de investigación", que según ha insistido Sanz "no elimina instituciones sino que las aglutina". Antonio Sanz ha realizado estas declaraciones a los medios durante la inauguración de la nueva sede de la compañía NTT Data junto a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.