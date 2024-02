Sanz:"La Plaza de España debe llegar en perfectas condiciones para ser la estrella de la conmemoración del 29"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha marcado como objetivo que "la Plaza de España llegue en perfectas condiciones para ser la gran estrella de la conmemoración de la Exposición Universal de 1929", que se celebrará en 2029, ya que, según ha señalado Sanz, "es imposible mantener el patrimonio histórico que tiene la ciudad de Sevilla con el IBI que pagan los sevillanos".

Así lo ha manifestado ante las preguntas de los medios tras la convocatoria en la que el alcalde ha presentado la guía 'Árboles singulares de Sevilla' junto a la delegada del Área de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines, Evelia Rincón, donde además ha aprovechado para denunciar el "problema de financiación" que tiene los ayuntamientos españoles.

En este sentido, ha recordado la visita a Bruselas para tratar temas de fondos europeos. "Estuvimos con el alcalde de Bruselas, una ciudad de un millón y medio de habitantes, el doble que Sevilla, que tiene 700.000, sin embargo, Sevilla tiene un presupuesto de 1.200 millones y Bruselas tiene un presupuesto de 7.000 millones, por tanto, un problema de infrafinanciación que no sólo tiene la ciudad de Sevilla y con el cual conservar el casco histórico más importante de España es muy complicado", ha apostillado.

A este respecto, Sanz ha explicado que lo que se plantea es un convenio que "tendremos que firmar las administraciones interesadas, por el que establezcamos una entrada que tendrán que pagar los visitantes de fuera de la provincia de Sevilla", al tiempo que ha asegurado que dicha entrada "permite que esta plaza tenga un servicio de vigilancia y control 24 horas 365 días al año que ahora mismo no tiene", entre otras cosas porque "este Ayuntamiento desgraciadamente no tiene un ejército de policías locales, les recuerdo que faltan 500 plazas todavía", ha apuntado.

Además, "ese pago de esa entrada permitiría también crear en esta plaza un taller de restauración municipal que de forma permanente estuviera dedicado a las tareas de mantenimiento de la misma", ha añadido.

De igual forma, el alcalde ha resaltado que se acaba de adjudicar un contrato de cien mil euros para el manteniniento de la Plaza de España y en este línea se ha preguntado: "¿Alguien cree de verdad que en el año 2024 la Plaza de España sólo va a requerir poco más de cien mil euros en su mantenimiento?", por ello, ha continuado, "pido por favor que antepongamos los intereses de la ciudad, que no hagamos demagogia, que dejemos los intereses del Partido Socialista, los de nuestros partidos políticos y pensemos en la ciudad, en este espacio emblemático".

Al hilo de ello, Sanz ha recordado que el diputado del PSOE en el Congreso Alfonso Gómez Celis "sí privatizó un monumento de la ciudad de Sevilla como fueron las Setas de la Plaza de la Encarnación", a lo que ha añadido que "no se va a privatizar nada". "¿El Alcázar está privatizada? Que yo sepa no, en el Alcázar pueden entrar los sevillanos", ha defendido.

Ante la pregunta de los periodista sobre si es viable el convenio teniendo en cuenta que las administraciones rechazan el proyecto, el alcalde de Sevilla ha respondido que si "el Gobierno de la nación nos dice que nos van a mandar una partida de cinco millones de euros para mantener la Plaza de España y para empezar a poner esta plaza de dulce de cara a la conmemoración del 29, entonces no hace falta convenio y no hace falta cobrar la entrada".

Pero "desgraciadamente" el mantenimiento de esta plaza "no se puede sufragar sólo con el IBI de los sevillanos, sólo con el presupuesto de una ciudad que como todas las capitales españolas está infrafinanciada", ha indicido para asegurar que "todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza porque no tiene vigilancia, porque no tiene control, porque no está bien cerrada".

Por otra parte, con respecto al Icónica Sevilla Fest, Sanz ha dicho que no va a entrar en el debate de "si es oportuno o no realizarse en esta plaza", puesto que "tiene un contrato firmado para usarla hasta el año 2025, que no firme yo, lo hizo el anterior Gobierno justo antes de irse, casualidad, hasta el año 2025", ha apostillado. No obstante, "sobre otros usos de la plaza yo ya he dicho que aquí no viene ni una carpa más, ni una más", ha espetado.

En definitiva, ha aclarado, "el sevillano va a poder seguir deambulando por este espacio, los coches de caballo, evidentemente, seguirán entrando. Nadie está cuestionando eso. Yo lo que estoy diciendo es que un señor que venga de Londres a visitar la Plaza de España y se quiere hacer la foto con su familia pues tenga que pagar tres o cuatro como cuando yo voy a Londres".

SANZ, SOBRE LA TASA TURÍSTICA: "SOY PARTIDARIO SIEMPRE QUE LO PIDA EL SECTOR"

Sobre la tasa turística, José Luis Sanz se ha mostrado partidario de aplicarla "siempre y cuando lo pida el sector, se negocie y se consensúe", y que además "sea una tasa finalista, una tasa que sea para promoción exterior de la ciudad, y que sirva también para rehabilitar ese casco histórico imponente que tiene la ciudad de Sevilla". .

Por último, Sanz ha aseverado que "no es partidario" de imponer ninguna tasa al sector turístico. "Tiene que ser el sector turístico el que vea la necesidad de la existencia de la tasa turística en la ciudad. Yo no conozco a nadie que haya dejado de ir a Venecia o a Roma por no pagar la tasa turística. Creo que no ha nacido esa persona", ha concluido.