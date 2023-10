Los I premios Sevilla City One reconocen al parque Cartuja, la Loyola, Álvaro Pimentel y Francisco Toscano

Este lunes ha tenido lugar la entrega de los primeros premios Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa, que en esta ocasión han recaído sobre el PCT Cartuja, la Universidad Loyola Sevilla, además de los reconocimientos a Álvaro Pimentel Siles, delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Economía, Empleo y Comercio, y a Francisco Toscano, ex alcalde de Dos Hermanas.

Unos premios que quieren poner en valor el papel que desempeñan en Sevilla diferentes entidades que permiten mediante su desempeño la proyección de la imagen de la capital hispalense y su área metropolitana dentro y fuera de España.

Desde el comité organizador de Sevilla City One se ha querido destacar la importante labor que ambas instituciones vienen cumpliendo, tanto en la proyección Sevilla a nivel internacional como en la importante puesta en marcha de iniciativas y proyectos que vinculan a nivel de conocimiento, laboral y empresarial con otros países de dentro y fuera de Europa."Queremos de esta forma reconocer que gracias a la Universidad Loyola de Sevilla y a PCT Cartuja, Sevilla no solo gana visibilidad, sino también prestigio, fuera de nuestras fronteras", manifestó el coordinador general de Sevilla City One, Metrópolis del Sur, Pedro Salvador Albiñana.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos (que ostenta también la presidencia del PCT Cartuja) ha puesto de manifiesto la "enorme contribución que el Parque Científico y Tecnológico Cartuja hace a la economía andaluza y sevillana", ya que genera el 2,36% del PIB de la región y el 9,77% del PIB de la provincia."Con 557 entidades, el PCT Cartuja es un espacio urbano único, generador de un ecosistema innovador; un modelo de cooperación y fomento del emprendimiento", ha añadido.

Tras agradecer a los impulsores de Sevilla City One "la indiscutible apuesta que está realizando por la colaboración público-privada", Gómez Villamandos ha hecho hincapié en el "valor añadido de contar con un recinto como el PCT Cartuja, un ecosistema innovador comprometido con el presente y, a la vez, laboratorio para el futuro".

Además de agradecer el premio Sevilla City One a todos los promotores y administraciones públicas, incluyendo al Ayuntamiento de Dos Hermanas donde está situado el Campus Sevilla de la Universidad Loyola, su rector, Fabio Gómez-Estern Aguilar, comentó que el equipo fundacional se propuso "crear una universidad jesuita en Andalucía y, sobre los cimientos de ETEA en Córdoba, edificamos lo que es Loyola hoy con un único objetivo, que es lo verdaderamente importante: formar de la mejor manera posible a nuestros jóvenes para que dediquen su futuro a mejorar el de los demás". "Creo que todo el trabajo y medios invertidos nos están permitiendo conseguirlo" ha concluido Gómez-Estern.

En esta primera entrega de premios también se han incluido los galardones a personalidades que han jugado un papel importante en la construcción de la Metrópolis del Sur de Europa.

En esta ocasión se ha realizado los reconocimientos a Álvaro Pimentel Siles, delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Economía, Empleo y Comercio por su impulso a la iniciativa Sevilla City One en contribución al acuerdo público-privado para desarrollo de Sevilla Metropolitana.

Y a Francisco Toscano, ex alcalde de Dos Hermanas, por su impulso del área metropolitana del Sur de Sevilla con el gran proyecto emblemático de Entrenucleos.

La entrega de galardones se ha realizado un día antes de la celebración de la I Jornada Internacional Sevilla City One, que tendrá lugar mañana, día 31 de octubre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla - Fibes.

En este evento se dará voz a los principales protagonistas de los procesos de transformación urbana de Sevilla y su área metropolitana con el reto de contribuir a la transformación de la metrópolis bajo un principio de actuación y desarrollo sostenible en su crecimiento residencial, industrial, logístico y terciario, y posicionar Sevilla en el ámbito nacional e internacional como referente de metrópolis del Sur de Europa.