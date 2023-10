Sevilla-La US recibe a la primera estudiante de movilidad académica para mujeres africanas

La Universidad de Sevilla (US) ha recibido recientemente a la primera estudiante de 'Learn África', el programa de movilidad académica para mujeres africanas de la Fundación Mujeres por África con el que colabora la US. Su nombre es Heba Ibraim Saleh Mohamed Daif y procede de Egipto, donde se ha licenciado en Filología Hispánica, en la Universidad de Ain Shams de El Cairo.

Durante menos de un año la estudiante contará con una beca para realizar el Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y de Otras Lenguas Modernas, que se imparte en la Facultad de Filología, según informa la institución académica en una nota de prensa.

El objetivo del programa es fomentar la transferencia de conocimiento, el intercambio y la capacitación mediante las ayudas ofrecidas por las universidades españolas, entre ellas la Universidad de Sevilla, "que se ha sumado con entusiasmo a este proyecto en el que participa con la concesión de becas presenciales para la realización de estudios de máster, dentro del convenio firmado entre ambas instituciones".

La beca, que incluye los gastos de matrícula, viaje y estancia, es "una gran oportunidad", opina la estudiante, que sueña con trabajar para el Instituto Cervantes en El Cairo. La meta de Heba Ibrahim es aumentar sus conocimientos para enseñar de manera profesional el español. "Estudiar en esta prestigiosa universidad me va a permitir devolver a mi gente en Egipto los conocimientos que he aprendido", asegura.

AUGE DEL ESPAÑOL

Egipto vive un auge en el aprendizaje del español, explica la alumna. "Están muy interesados por aprenderlo. Hace algunos años, el interés era por el francés, ahora el español interesa mucho más, de hecho, cuando me licencié solo podía estudiarse español en dos facultades, ahora puede estudiarse en 27 ciudades", señala Heba.

La estudiante, con un excelente nivel de español, cuenta asimismo con un Máster en Administración y Dirección de Empresas, estudios en turismo y en traducción e interpretación de español, inglés y árabe, y está muy interesada en aprender también la cultura del país, pues "enseñar español no solo tiene que ver con las reglas gramaticales, sino enseñar una cultura diferente", relata la alumna.

Además del elevado nivel educativo de la Us, Heba Ibrahim se sorprendió de la manera de ser de la ciudadanía sevillana y de sus compañeros de universidad, donde se ha sentido respetada y muy bien acogida, "pensaba que por llevar velo no iba a ser así", algo que la ha hecho sentirse muy bien. "También, en nuestra sociedad tenemos la perspectiva de que la gente de Europa no es tan emocional, que es menos empática, más dura, pero me sorprendió lo parecida que es a la gente egipcia".

El programa 'Learn Africa' celebra en 2023 su décimo aniversario habiendo formado a 300 estudiantes de 34 países, fomentando su carrera y ampliando sus salidas profesionales. De otro lado, la universidad y la comunidad universitaria se benefician de la riqueza que estas personas aportan a la vida académica y universitaria.