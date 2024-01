Sevilla Quiere Metro pide formar a trabajadores para la línea 3, con un tramo norte que generará 16.000 empleos

(((Esta noticia sustituye a la anteriormente publicada por una errata en el titular. Es todo. Gracias)))

La Asociación Sevilla Quiere Metro ha hecho este lunes un llamamiento a la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que organice un programa de cursos de formación para los puestos de trabajo que se prevén "necesarios" para la construcción de las líneas 2 y 3 del Metro. Las obras en ésta última han empezado ya en el ramal técnico y ya se ha adjudicado el primer subtramo, el que une el citado ramal técnico con el barrio de Pino Montano.

Las primeras estimaciones, realizadas por el catedrático de la Universidad Loyola Manuel Alejandro Cardenete, apuntan a que sólo en el tramo norte de la línea 3 (Pino Montano-Prado de San Sebastián) se generarán 16.120 empleos. Sólo este tramo, con un presupuesto de 1.300 millones de euros aportados a partes iguales por la Junta y el Gobierno de España, tendrá un impacto en la economía andaluza en términos de Producto Interior Bruto (PIB) de un 4,8%, el equivalente a 1.742 millones de euros. Este impacto se elevaría a los 4.154 millones con el tramo norte más la construcción de la línea 2.

Con este escenario, la Asociación Sevilla Quiere Metro prevé"una alta demanda de una gran variedad de mano de obra con perfiles técnicos en un sector donde ya existe una patente escasez. Esta previsible falta de mano de obra podría dar lugar a dos importantes consecuencias", tal como ha recogido en una nota remitida a Europa Press.

En esta línea, la entidad avisa de que la construcción del tramo norte de la línea 3 coincide en el tiempo con la ejecución de infraestructuras de envergadura en el resto de España, como es el caso de los metros de Madrid, Barcelona, Granada y Málaga, entre otros ejemplos. "La construcción está alcanzando record productivos y la falta de mano de obra ya es un problema estructural", afirma Sevilla Quiere Metro, que advierte de que esta falta de mano puede acarrear retrasos en la construcción del suburbano hispalense.

Asimismo, la asociación alerta de que la "falta de mano de obra en Andalucía puede dar lugar a que la mano de obra venga de otras comunidades o incluso de otros países, no logrando disminuir la tasa de desempleo que lleva acumulada Andalucía". En términos locales, abunda Sevilla Quiere Metro, la tasa de paro de Sevilla se sitúa en un 18,3%, por encima de la media autonómica (17,6%) y nacional (12,9%). "La construcción del Metro debe ser vista --abunda-- como una gran oportunidad para mejorar las cifras de empleo. Por este motivo, no debe repetirse lo que ya ocurrió en la construcción de la línea 1 de Sevilla, donde la inmensa mayoría de la mano de obra no provenía de Andalucía". Ante este panorama, la asociación ha remitido a la Consejería de Empleo "un conjunto de perfiles que son considerados necesarios, según nos han indicado las empresas del sector".

Tras una inversión de más de 1.300 millones de euros, el tramo norte de la línea 3, tendrá una demanda de 13,3 millones de pasajeros al año y hará aumentar la demanda de la línea 1 hasta al menos los 30 millones anuales por su interconexión en el intercambiador de Prado de San Sebastián, logrando que la demanda global del Metro de Sevilla aumente en un 80%, según los cálculos de la asociación.

Actualmente, la Consejería de Fomento está finalizando las obras del ramal técnico del tramo norte, ya ha adjudicado provisionalmente el subtramo 1 y prevé adjudicar próximamente el 2, con una inversión de 122 y 132 millones de euros, respectivamente. La licitación del subtramo 3 "se espera" para el primer trimestre de 2024, y aún sin fecha definida los subtramos 4, 5 y 6, además de la construcción de las cocheras y los trenes. Tras el tramo norte, llegará el turno de construir el resto de las líneas pendientes (tramo sur de la línea 3 y línea 2).