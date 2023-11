Silvina Bucci publica 'Volvamos a empezar' para ayudar a "revitalizar y mejorar las relaciones amorosas"

Silvia Bucci es una terapeuta de parejas que ha publicado 'Volvamos a empezar', una obra con la que pretende "revitalizar y mejorar las relaciones amorosas" desde una perspectiva "comprensiva y dinámica"."La cantidad de parejas que he visto en consulta y que veo que no tienen problemas del tipo 'no negociables', que son los que tienen el potencial de disolver una relación porque tienen que ver con los valores más profundos o las prioridades centrales de la persona, sino que tienen que ver con los problemas 'negociables', con una comunicación que necesita mejoras, con no entenderse, no sentirse amados, o con desconexiones en la relación", ha indicado en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Esta situación le llevó a escribir su libro, para que "la información llegue a quienes puedan acercarse a su pareja de una forma efectiva, desde un lugar vulnerable, y teniéndose en cuenta, pero sin dejar de tener en cuenta al otro; responsable, tomando responsabilidad de su parte en el problema; y abierta, con la intención de crecer y mejorar, sin una agenda personal oculta.

Según el sello de autoedición, "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, información acerca de las diferentes terapias de pareja, de diversas metodologías, del porqué hacemos las cosas que hacemos, de las formas de demostrar nuestro afecto y de comunicarnos, de los principales conflictos cotidianos en una relación, de formas de conectar y volver a conocer a esa persona que a veces aunque la tenemos al lado nuestro, probablemente no sabemos muchas cosas sobre ella"."De la misma forma que actualizamos nuestro sistema operativo en el celular o la computadora y podemos ver que hay cosas en el sistema que ahora funcionan diferentes, nuestra pareja hoy, en su versión de este año (2023) no es igual que la versión que conocimos inicialmente, y ¿quizás en su versión 2001 o 2015, por más que a veces creamos que sí, entonces poder conocer a esta nueva versión, y mantenernos actualizados es fundamental para permanecer conectados. Agregado a estos temas, el lector encontrará varios ejercicios para poner en práctica", ha añadido.'Volvamos a empezar' es una "cautivante guía" en la que la autora presenta de "manera vívida y realista" los desafíos y conflictos comunes que pueden afectar a cualquier pareja. Dirigido a todas aquellas personas que buscan "superar los problemas que enfrentan y construir una relación duradera y feliz".

Los lectores, a través de técnicas y ejercicios prácticos, "aprenderán estrategias de comunicación efectiva, cómo expresar sus necesidades y sentimientos de manera constructiva, y cómo fomentar la confianza y la empatía mutua, para construir una relación duradera y saludable".

Con ello, 'Volvamos a empezar' se presenta como "un recurso completo y poderoso que brinda a las parejas las herramientas y la sabiduría necesarias para revivir su amor y construir una relación significativa". "Con su enfoque realista, cálido y compasivo, esta guía de terapia de pareja se convierte en un valioso compañero para todas aquellas parejas que deseen renovar su compromiso mutuo y embarcarse juntos en un emocionante viaje de crecimiento y conexión", expone la firma editorial.

Silvina Bucci es terapeuta de parejas, coach ontológica, terapeuta TEAM-CBT certificada por el Feeling Good Institute de California y está diplomada y certificada como facilitadora de talleres y seminarios de relaciones.