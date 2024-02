Sirera (PP) avisa a Collboni: "No somos una percha en la que apoyarse siempre a cambio de nada"

Critica que los Presupuestos de la Generalitat "se han cocinado en Madrid" para mantener a Sánchez

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha avisado al alcalde socialista, Jaume Collboni, de que su intención es hablar con todos los grupos municipales para pactar y aprobar unos Presupuestos que representen a todos: "No somos una percha en la que apoyarse siempre a cambio de nada"."Nosotros no queremos sillas en el gobierno municipal, no queremos más asesores. No queremos más prebendas. Queremos más policías, más limpieza, más seguridad en las calles de Barcelona", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Con los Presupuestos tramitados y pactados entre el gobierno municipal del PSC y ERC, el escenario en el Ayuntamiento se centra ahora en las negociaciones del gobierno con la oposición para lograr los apoyos suficientes para aprobar definitivamente las cuentas en el pleno del 22 de marzo.

Si no logra la aprobación en el pleno, Collboni podría abocarse a una cuestión de confianza para aprobarlos automáticamente si no se configura una mayoría alternativa con un nuevo candidato, una medida que Sirera ve "difícil, pero no imposible", y ante la que no se cierra a hablar con todos los grupos."Lo que tampoco puede hacer el alcalde Collboni es actuar con prepotencia ni pensar que porque nosotros en junio hicimos lo que hicimos continuaremos haciendo lo mismo", ha advertido en referencia a los votos del PP para investirlo alcalde, una decisión de la que dice que no se arrepiente.

Así, Sirera le ha recordado que los populares tienen sus líneas rojas muy claras: "Somos el PP y merecemos un respeto. Nuestros 62.000 votos, barceloneses que nos han votado, merecen respeto y nosotros obviamente no somos la muleta del PSC".

SITUACIÓN "COMPLICADA DE DESENCALLAR"

Con todo, el líder popular ve una situación "complicada de desencallar" puesto que PSC y ERC no suman la mayoría (son 15 concejales) y ha lamentado que el alcalde no esté negociando con los populares ni con otras formaciones, según ha dicho que le consta.

Todavía no tiene decidido el voto para el pleno de marzo, pero ha avisado de que si no hay negociación, ve "complicado aprobar unos presupuestos que destinan menos dinero para vivienda y para seguridad" y que no cree que sean los que la ciudad necesita.

Por otro lado, ha pedido a los líderes de Junts, Xavier Trias; de ERC, Elisenda Alamany; y de BComú, Ada Colau, respectivamente, que no vinculen el apoyo a los Presupuestos a su entrada en el gobierno porque "esto no puede ser qué hay de lo mío".

Preguntado por si estaría dispuesto a entrar en el gobierno de Collboni actualmente, ha respondido que no participará en un gobierno que esté ERC: "Yo no soy el PSC"."ESTÁ CANTADO" UN PACTO DE GOBIERNO PSC-ERC

Para Sirera, "está cantado" un pacto de gobierno entre PSC y ERC tras el acuerdo presupuestario, y considera que hay un pacto global entre socialistas y republicanos en el Ayuntamiento, en el Parlament y en el Congreso."Para un votante catalán, hoy le da la mismo votar al PSC o votar a ERC. Son lo mismo y van a aprobar los mismos presupuestos. Unos presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona que se aprueban a cambio de los presupuestos en la Generalitat", ha afirmado.

Además, cree que los Presupuestos de la Generalitat "se han cocinado" en Madrid, por el apoyo que ERC da al Gobierno --ha dicho-- a cambio de mantener al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Presidencia, por lo que considera que no se han pactado en clave catalana.

PP CATALÁN

Sobre el congreso autonómico del PP catalán --que aún sigue sin fecha-- ha explicado que "se hará cuando se tenga que hacer y cuando interese hacerlo al PP de Cataluña" y ha confiado en que los populares sean decisivos en el Parlament.

Ha recalcado que Alejandro Fernández es el líder del PP y que no hay nadie que dispute el liderazgo: "En este partido el presidente es el candidato. No hay nadie más que haya manifestado su voluntad de serlo".