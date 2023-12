Steve Aoki actuará por primera vez en Weekend Beach Festival, que se celebra del 4 al 6 de julio en la plaza de Torre del Mar, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga. El dj y productor americano de electrohouse presentará su décimo álbum de estudio.

Así lo han indicado desde la organización en un comunicado, apuntando que Steve Aoki ha hecho del sonido electrohouse su identidad, junto con una puesta en escena en directo que no deja indiferente al público.

Director de su propio sello Dim Max Records, el artista destaca por la fuerte conexión con sus seguidores en cada una de sus actuaciones, donde no faltan las sorpresas.

Nominado dos veces al Grammy, ha editado recientemente su décimo álbum de estudio, 'HiROQUEST: Double Helix', con colaboraciones de lujo como las de Paris Hilton, Akon, Ángela Aguilar, Danna Paola, Greeicy, Galantis, JJ Lin, Hayley Kiyoko, Galantis, Timmy Trumpet y John Martin.

El álbum, extensión del universo de géneros en expansión que Aoki presento en 'HiROQUEST: Genesis de 2022', ha sido grabado principalmente en Las Vegas y Miami y acoge "un sentido de nostalgia por los primeros días de la carrera del artista y a la vez lleva la música dance hacia el futuro".

Weekend Beach Festival celebrará su novena edición a orillas del Mediterráneo, en pleno corazón de la Costa del Sol, del 4 al 6 de julio de 2024, reuniendo a artistas de rock, pop, del mestizaje, de los ritmos urbanos y latinos y de la electrónica.

Desde la organización han recordado que hace unos días se anunció como primer artista invitado a Melendi, que presentará en directo '20 años sin noticias' y que también actuará por primera vez en el festival malagueño.

En años anteriores han actuado Maluma, Mando Diao, Nicky Jam, Bastille, Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Original Wailers, The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Nervo, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls, Vetusta Morla, Bunbury, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Rozalén, Love of Lesbian, Izal, Fangoria, Rosendo, Juanito Makandé, Estopa, Sfdk, Kase O, Rozalén, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodríguez, Rosendo, Mago de Oz, Fuel Fandango, La M.o.d.a, La Pegatina, MClan, entre otros.